Mortadelo y Filemón, los agentes secretos más famosos, cumplen 61 años

Los famosos agentes secretos Mortadelo y Filemón cumplen este 20 de enero nada menos que 61 años. El famoso cómic de Francisco Ibáñez vio la luz por primera vez un día como hoy en 1958.

Fue en su número 1934 cuando los agentes aparecieron por primera vez en la T.I.A. la conocida agencia secreta en la que ingresaron en 1969. Los dos entrañables personajes no han hecho reír desde entonces con su parodia sobre las típicas historias de espías. Y no lo han hecho solos. El 'Súper', el jefe de la agencia les ha puesto durante años las condiciones necesarias para que sus aventuras se llevaran a acabo. Junto a él, el profesor Bacterio y su gato Hidrocarburo y la secretaria Ofelia, a la que seguro no olvida Mortadelo.

Se publicó y vendió en otros países, aunque decían que el humor de era muy distinto. Su creador asegura que "El humor en todas partes es lo mismo, tiene gracia o no la tiene", precisamente por eso el cómic ha tenido éxito también a nivel internacional.

Los disfraces de Mortadelo son todo un clásico en el tebeo al igual que su relación con Filemón, el tipo que siempre sale mejor parado del dúo tras los golpes.

Se trata de un humor clásico, basado en el encadenado de gags. Un tipo de ingenio que nunca muere.