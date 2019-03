Michelle Obama aparece por sorpresa en la gala de los Grammy y lanza un mensaje de empoderamiento femenino

61 edición de los Grammy

Obama salió al escenario acompañada por Jennifer López, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith y Alicia Keys. "Desde los discos de Motown que desgasté en el Southside (de Chicago) a la canción de 'Quién hace funcionar el mundo' (referencia al tema 'Run the World' de Beyoncé) que me dieron energía a lo largo de última década, la música siempre me ayudó a contar mi historia", dijo.