Más de un tercio de los españoles no lee nunca, según el último barómetro

Más de un tercio de los españoles no lee nunca. Concretamente, según el Barómetro de Hábitos de Lectura 2023 elaborado por la Federación del Gremio de Editores de España (FGEE), un 35,9% del total afirma no leer nunca o casi nunca.

El presidente de la FGEE, Daniel Fernández, lamenta que "sigue habiendo un tozudo tercio de españoles que jamás lee un libro y que seguramente sea el mismo que jamás entra a una biblioteca, visite un museo o una galería de arte".

Aunque no todo es malo. Frente a ese "tozudo" tercio, el 64% de los españoles lee por placer, y más de la mitad ha comprado al menos un libro en 2023. Además, se ha consolidado el número de lectores. Esta cifra empezó a crecer durante la pandemia, y ahora mismo, seis de cada diez españoles leen en su tiempo libre. Ya no estamos en la cola en índices de lectura, aunque en el último año se observa una mínima caída del porcentaje de personas que leen en su tiempo libre (64,8% a 64,1%).

Los lectores en nuestro país son sobre todo mujeres. Cerca del 70% de ellas leen, casi 10 puntos por encima de los hombres. Los que no leen le echan la culpa, en general, a la falta de tiempo: "No tengo tiempo, llevo sin leer bastantes años, el ultimo lo leí en el instituto", ha asegurado una joven a Antena 3 Noticias. Los que no se justifican con la falta de tiempo (el 31%), asegura que prefiere emplear su rato de ocio "en otros entretenimientos".

El responsable de la elaboración de este estudio, Óscar Chicharro, también destaca el uso de las pantallas como competencia de los libros: "Generalmente, es porque no se tiene tiempo, pero ha aumentado bastante el porcentaje de aquellos que prefieren invertir su tiempo en otras actividades. Además, si se junta el tiempo empleado en todas las pantallas -televisión o streaming-, esa sería la principal causa de abandono lector", ha expuesto.

Pero aún hay esperanza. Otro dato destacado del estudio es que la mayoría (un 76,3%) de los padres de niños menores de 6 años leen a sus hijos pequeños. Y el 86% de los niños y las niñas entre 6 y 9 años leen en su tiempo libre. Esperemos que estos pequeños sean el futuro de la lectura en España.