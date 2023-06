Maribel Verdú: "Con la pandemia perdí el miedo a todo"

Más de 30 años de carrera, que se dice pronto, y una filmografía impresionante hacen de 'nuestra' -porque es un poco Patrimonio Nacional-Maribel Verdú historia viva de nuestro cine reciente. Premio Nacional de Cinematografía, dos Premios Goyas, empezó lidiando con quinquis en 'La estanquera de Vallecas', allá en 1987, cogió cuerpo en el tórrido triángulo amoroso 'Amantes', participó en uno de los Oscar españoles con 'Belle Époque' , decía todo con la mirada en 'La buena estrella' y remontó el vuelo con 'El laberinto del Fauno'. Y así podríamos seguir varios párrafos más. Porque Maribel Verdú es una fuerza de la naturaleza que no deja de afrontar nuevos retos, pero ahora con otra perspectiva, con otras prioridades. 'The Flash', una de las grandes apuestas de la factoría DC Comics que se estrena este viernes 16 de julio, es un ejemplo de esta nueva Maribel Verdú.

El tiempo es el valor más preciado que tenemos en esta vida

"Durante muchos años he seguido el ritmo que la vida me ha marcado. Pero los últimos años he seguido el ritmo que yo he querido", nos explica la actriz. Echando la vista atrás, la intérprete que de adolescente enamoró gran parte del público español con su descaro y frescura, ahora ve su carrera y la vida a otra velocidad: "Empecé con catorce años, he sido muy precoz, y no paraba. Recuerdo hasta hacer tres películas a la vez. Era algo de locos. Hasta que un día, de repente dices 'Ay, no, no me compensa'. Ahora hago lo que me gusta. Vivo de mi trabajo, obviamente, pero entre proyecto y proyecto necesito mis diez o quince días para mí. Me dedico tiempo, porque no quiero ponerme malita. Y luego digo, 'es momento de socializar', pero es otro tiempo para mí. Tengo claro que el tiempo es el valor más preciado que tenemos en esta vida".

Maribel Verdú da vida en en 'The Flash' a la madre del protagonista. Por ella el superhéroe viaja atrás en el tiempo y la lía. "A veces pienso que sí, que si pudiera echar atrás en el tiempo cambiaría cosas. Pero luego también todas esas cosas que me han pasado y que cambiaría, me han hecho como soy. Así que lo voy a dejar como está". La actriz madrileña ya había trabajado con el mismísimo director de 'El padrino', Francis Ford Coppolla, en 'Tetro' allá por 2009 -necesitó tomar Lexatín durante varios meses, confesó- ahora ha cogido carrerilla en su carrera en inglés.

Además de 'The Flash', ha estrenado 'Raymond & Ray' con Ethan Hawke y Ewan Mc Gregor o la serie llena de intriga 'Now and Then'. ¿Qué ha cambiado?: "Estaba llena de miedos para hacer este tipo de proyectos grandes. Cuando me han llamado anteriormente siempre he dicho que no. Pero, de repente, con la pandemia perdí miedo a todo, porque me pasaron cosas suficientemente fuertes como para decir 'no, ya está bien'. En la vida hay que relativizar. Lo único que realmente importa es la salud y lo demás da igual ¡Da igual! Entonces perdí el miedo y me he embarcado en muchos proyectos en inglés, trabajos implanteables para mí en el pasado. Pero ahora ya no tengo miedo a nada. Lo cual es un peligro, porque yo sin miedo me doy miedo", asegura entre carcajadas. Y continúa, sin rodeos: "No estoy dispuesta a cualquier cosa, a lo que haga falta. Es más bien sentir que soy como una mujer nueva, y quiero ahora disfrutar de las cosas, jugar y arriesgar, y que me da igual casi todo, el miedo no me va a controlar. Va a ser el miedo justo, ese que te pone, no ese otro que te paraliza".

Tengo los pies en la tierra. Esta película, creo, no va a cambiar nada

Esta nueva etapa 'sin miedo' y este trabajo en una película de superhéroes no significa que ahora la actriz esté recibiendo multitud de ofertas de Hollywood. "Date cuenta de que la película se estrena este viernes, aún no se ha visto, tampoco soy la protagonista , soy la madre de Flash, que es un papel pequeño, pero también importantísimo, porque toda la película se trata de que él quiere retroceder en el pasado para salvar a su madre. Pero que no soy Supergirl. ¡Vamos a ver! Que la vida sigue, tengo los pies muy en la tierra y no creo que esto vaya a cambiar nada".

La experiencia de un gran rodaje le ha gustado, "me he sentido como Pedro por su casa", en parte porque se ha librado de grandes sesiones de maquillaje o de efectos especiales. Aunque también tuvo sus días de "rodar en un espacio gigante, con los brazos en cruz, con 700 cámaras disparando a la vez, y después en otra localización con la cabeza llena de pegatinas, diademas, abre los ojos, luces amarillas y verdes". Otra clave muy importante que hizo que la madrileña se marchase a Londres -gran parte de 'The Flash' se ha rodado allí- fue la conexión con el director argentino Andy Muschietti, al que conocemos por 'Mamá' o las dos nuevas entregas de 'It'. "A la hora de elegir embarcarme en una película, para mí lo determinante es el director", afirma con rotundidad, "Más que la historia, más que el personaje...Si confías en el director, si te gusta, sabes que vas a jugar, que vas a disfrutar, que te va a sacar cosas que a lo mejor tú desconoces que tienes, y que te va a llevar a otros lugares. Con Andy fue así. Nos conocimos en una videollamada que iba a ser de media hora y estuvimos al final ¡tres horas!, hablando de lo divino y de lo humano, de todas las cosas en común que teníamos, de nuestros gustos. Y claro, le dije: 'Andy, ahí voy'. No puedo estar más contenta, porque siempre me quedo con la parte humana. y con Andy y Bárbara Muschietti (hermana y productora de 'The Flash') tengo ya dos amigos.

Puestos a elegir a un superhéroe, Maribel Verdú se queda con Superman, que le marcó su infancia. Una cicatriz de varios puntos en la cabeza da fe de ello: "Quería volar como Superman con ocho o nueve años y me tiré de una silla, menos mal. Además el actor Christopher Reeve, que daba vida entonces al personaje, perdóname pero...", vuelve a reírse en claro gesto de picardía por el atractivo del actor.

"Nos marcó a toda una generación. En mi caso no conocía a Flash. En eso me ayudaron Andy Muschietti, y mis amigas las actrices Aura Garrido y Carmen Ruiz, que son muy frikis. Aura me regaló un libro sobre DC Comics, donde se cuenta todas las historias de todos los personajes, cuando nacieron, qué les pasó. Y Carmen me regaló algún muñequito, uno lo llevé todo el rodaje".

¿Y en qué es Maribel Verdú rapidísima, como Flash? "Para quedar con mis amigas, en un tris organizo planes, me apunto a un bombardeo".