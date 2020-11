Mariah Carey ha compartido en redes que la Navidad está muy cerca y, como ya es tradición, lo ha hecho a través de una de sus canciones más típicas. La cantante compartió en su cuenta oficial de Twitter el 1 de noviembre un post que decía "¿Adivina qué?" junto con un clip que con solo 20 segundos de duración, ha significado algo más: queda muy poco para Navidad.

La cantante se ganó el puesto de la 'Reina de Navidad' desde lanzó en los 90 'All I want for Christmas is you', un tema pegadizo que ha sido versionado por decenas de artistas, por lo que la artista no duda en aprovecharlo cada vez que comienza noviembre.

El video comienza con una persona, vestida con un disfraz aterrador, abriendo una puerta. Caminan por una especie de pasillo y luego llegan a la entrada a otra puerta. Las palabras "todavía no" están escritas en la entrada con tinta negra. El individuo abre esta puerta para encontrarse lo siguiente: 'Bueno, ¿por qué no lo compruebas tu mismo?'.

En el vídeo se puede ser que la cantante ya se ha colocado el pijama navideño, ha puesto un árbol en su casa y ha disfrazado a su perro de Papá Noel. El clip termina con un fundido a negro y en donde se puede leer 'Ya es la hora. (pero primero viene Acción de Gracias)'.

Aunque se espera que este año sean unas Navidades más atípicas de lo habitual debido a la pandemia del coronavirus que está golpeando el mundo entero, muchos no pierden ese espíritu, eso no ha hecho que muchos no pierdan ese espíritu navideño y el tweet en sí mismo ha acumulado más de 3.000 comentarios. El vídeo ha acumulado ya cerca de 5 millones de reproducciones.