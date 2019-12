'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey se convierte en número uno, 25 años después

La canción de Mariah Carey 'All I Want for Christmas Is You' ha vuelto a situarse entre las más vendidas en Estados Unidos, casi 25 años después del lanzamiento.

El 1 de noviembre de 1994 Mariah Carey lanzó el álbum de Navidad 'Christmas', pero no había sido objeto de un lanzamiento individual por separado y, por lo tanto, no pudo entrar en el ranking en ese momento.

En 2003 sufrió un impulso gracias a su inclusión en la banda sonora de la película 'Love Actually'. Este lunes ha aparecido en la tercera posición del ránking que establece la plataforma Spotify.

La llegada de la Navidad, una gira de Mariah Carey en los Estados Unidos y su hábil uso de las redes sociales ha impulsado la canción a la cima del ranking establecido por Billboard , el primer número uno de la cantante en más de 11 años. Aunque Estados Unidos tiene una larga tradición de álbumes navideños, es solo la segunda vez en la historia de Billboard que se cuela una canción así en la lista de éxitos.