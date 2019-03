María Dueñas presenta su último trabajo publicado, 'Misión Olvido' en EEUU

La escritora española María Dueñas, que irrumpió en el panorama literario con el "bestseller" 'El tiempo entre costuras', se propone ahora revalidar su romance con los lectores estadounidenses con otra novela, 'Misión olvido', y asegura tener mucha "complicidad" con la protagonista, Blanca Perea.

"Mis protagonistas no son unas heroínas al uso, sino que son mujeres corrientes a las que la vida les pone una zancadilla y ellas tienen que reaccionar. Son el prototipo de muchísimas otras mujeres de sus tiempos que no actúan hasta que la vida no les ha mordido fuerte", explicó Dueñas. La escritora llegó a Nueva York como parte de la gira de presentación de 'Misión olvido' en Estados Unidos, tanto en su versión en castellano como su traducción al inglés.

"Se puede combinar el prestigio y la popularidad y por supuesto que se combina"

También ha visitado Houston y Chicago, y se abrirá paso en San Francisco, San Diego y en la Feria del Libro de Miami. Dueñas pretende así reproducir el éxito que supuso 'El tiempo entre costuras' en el país norteamericano, cuyo mundo literario ya lo ha bautizado como un 'longseller' después de que se haya mantenido en las listas de mejor vendidos ayudada por una recomendación del nobel de literatura Mario Vargas Llosa. "Aparte de ser un escritor de una altura inabarcable para la inmensa mayoría de los mortales que nos dedicamos a esto, Vargas Llosa es un señor elegantísimo", valoró Dueñas, que pidió a su colega de profesión una frase para "proteger" a 'El tiempo entre costuras' en el salvaje mercado estadounidense.

Un mercado en el que hasta se considera mejor valorada que en España, ya que en su país "se tiende a pensar que el 'bestseller' es un género en sí mismo", algo que la autora aborrece. "Se puede combinar el prestigio y la popularidad y por supuesto que se combina. El 'bestseller' no es un género, es un libro que ha seducido a los lectores, y quizás este pensamiento se deba a que en España nos gusta tirarnos piedras a nosotros mismos, o al de al lado que le va bien", aseveró.

La profesora de lengua y literatura inglesa en la Universidad de Murcia aterrizó por sorpresa en el mundo editorial en 2009 y su primera novela, 'El tiempo entre costuras', superó el millón de ejemplares vendidos y se ha traducido a más 25 de idiomas, y cuenta con una adaptación en una exitosa serie de televisión. La repentina y "sorprendente" acogida de su primer libro no le ha preocupado, sin embargo, a la hora de concebir el segundo. "Sabía que inevitablemente iba a venir la comparación, pero fui la primera en no dejarme condicionar y en no repetir la fórmula. Quería hacer una cosa totalmente distinta, sin presiones", dijo.

'Misión Olvido' (2012) gira entorno al universo de Blanca que, como Dueñas, es profesora universitaria, y a la que se le derrumba el mundo cuando se entera de que su marido, el hombre con el que creció y padre de sus hijos, se va de casa porque se ha enamorado de una mujer veinte años más joven. A partir de ahí ella decide irse a la universidad de Santa Cecilia, en California, con una beca para reconstruir la vida y obra del hispanista Andrés Fontana, lo que permite a la autora desempolvar toda una época, desde la historia de las míticas misiones californianas hechas por los franciscanos, hasta las peripecias de los hispanistas y escritores exiliados en Estados Unidos.

Dueñas se inspiró en su propia experiencia académica estadounidense para desarrollar esta entrañable historia, porque se dio cuenta de que, agrega, "tenemos un legado al que no hacemos caso". "De vez en cuando está bien que los españoles nos recordemos a nosotros mismos que en algún momento tuvimos algo que aportar", añade.