Manolo García: "El respeto y el cariño del público son el mejor premio"

El escenario es, más que nunca, el hábitat de Manolo García después de 35 años componiendo. Sin embargo, el exmiembro de 'El último de la fila' no se considera una leyenda: "Cuando acaba el concierto soy un tipo normal. Solo soy un músico".

Tras tantos años actuando, no le pide más a la música que "el cariño de la gente" porque ese es "el mejor premio". "Con eso me vale", explica. La letra de sus canciones no surge tras pasar horas sentado, sino de la vida cotidiana. "Se me ocurren cuando voy por la calle y en ese momento pido un taxi y me voy zumbando para casa".

Además de su banda habitual le acompañarán músicos de Bowie o Springsteen con los que ha grabado en Nueva York su último trabajo, y ya está pensando en el próximo.