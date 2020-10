Manel Loureiro reta al lector con 'La Puerta' a viajar a la Galicia mágica, donde "nada es lo que parece"

Entrevistamos a Manel Loureiro (Pontevedra, 1975) en Monte Seixo, en Pontevedra. Al lugar se accede tras un largo viaje y un sinuoso camino. “Sabía que os acordarías de mis antepasados por haceros venir hasta aquí pero tengo claro que el lugar os va a encantar”, así nos recibe el escritor gallego en el escenario donde se inspiró para escribir “La Puerta”.

“En esta época del Covid donde nos han robado tantas cosas, una de ellas la capacidad para viajar, lo que pretendo con ‘La Puerta’ es invitar a muchos lectores a acercarse hasta aquí, a que conozcan esa Galicia rural que desconocen, un sitio mágico que no les va a dejar indiferentes”, afirma.

Un viaje cargado de intriga y misterio, una historia a medio camino entre lo real y lo mágico, esto es lo que ofrece la última novela de Manel Loureiro; “La Puerta”. En una época complicada para prácticamente todos los sectores, la literatura da un paso adelante para recordarnos la importancia de la cultura y lo necesario de su papel en tiempos convulsos.

Para comprender los inicios de ‘La Puerta’ tenemos que irnos al punto de partida, el lugar en el que todo comienza, el Portalén o Porta do Alén. Se trata de un monumento megalítico situado en el Monte Seixo, en Pontevedra, que tiene más de XXVI años de antigüedad. La traducción sería algo así como “la puerta del más allá´”, “la puerta al mundo de los muertos”. Se trata de un conjunto de características únicas en Europa, y el lugar perfecto como punto de partida de una novela negra. “Es un sitio especial, diferente, un sitio mágico. La primera vez que me tropecé con ella me di cuenta que era el lugar perfecto para iniciar una historia que obligue al lector a pasar páginas”.

Una novela negra desde Galicia

Y no se equivocaba. Manel Loureiro, uno de los escritores españoles contemporáneos españoles que más vende en Estados Unidos, tenía clara la temática de su siguiente novela, quería escribir una novela negra. “Pensé que podría hacerlo desde Nueva York o Chicago, pero, de repente, fui consciente de que podía contarla desde aquí: tengo el escenario natural, también el humano, perfecto”. Y por si fuera poco, el clima también estaba de su parte, un lugar en el que la niebla te envuelve rodeándolo todo de un halo de misterio todavía mayor. “Tenemos que sacarnos ese concepto erróneo de que las buenas historias sólo se pueden contar desde fuera. Podemos contar grandes historias desde aquí, desde Galicia, desde España. Lo estamos haciendo ya en cine, televisión y también en literatura. Porque las grandes historias da igual desde donde estén ubicadas, lo que importa es que apelen a las emociones de los lectores”.

'La Puerta' cuenta la historia de Raquel , una guardia civil que se traslada a Galicia en busca de una solución milagrosa para su hijo que está gravemente enfermo. Desesperada ante la falta de respuestas por parte de la medicina tradicional, decide ponerse en manos de una curandera local. Esto la lleva a un puesto remoto en la Galicia rural y ahí es cuando el asesinato de La Puerta se cruza en su camino. “En Raquel vamos a ver el choque de dos mundos: el de la ciencia frente a la religión, la razón frente a la fé. Una mujer acostumbrada a que todo esté a golpe de un click del teléfono móvil, de repente llega a un sitio en el que los teléfonos fallan, la electricidad no es regular y donde la gente guarda secretos que no es tan fácil que compartan”.

El crimen arranca cuando dos operarios de los molinos eólicos descubren, a los pies de la Porta do Alén, el cadáver de una joven con un vestido de novia de los años 20 , que ha sido sacrificada de forma ritual buscando, ¿qué?, la respuesta está en La Puerta. Si a esto le sumamos la desaparición de la curandera a la que la recién llegada Guardia Civil había confiado la recuperación de su hijo, tenemos todos los ingredientes para que la historia una el más profundo de los instintos a la magia y el misterio del entorno.

“Lo que quería con esta novela, que no deja de ser una novela negra, de investigación, de descubrir quien ha matado a una persona, era descubrir esa Galicia que no se conoce fuera de aquí. A media hora de las autopistas, sin alejarse demasiado, existe otro mundo rural que se está apagando porque se está quedando despoblado y que está lleno de tradiciones que se hunden en la noche de los tiempos, pero que los pueblos que rodean estas zonas siguen usando en la actualidad”.

De hecho, sin ir más lejos, esta Portalén, sigue hoy en día en uso, nos cuenta el autor. “Si nos acercamos podemos encontrar la puerta rodeada de velas, plantas, flores. De ofrendas de mucha gente que se acerca a este lugar para cruzar la puerta y tratar de comunicarse con los muertos”. Una vez más, la magia de una tierra cargada de mitos y leyendas, de realidades y misterios, en definitiva, de realismo mágico. “No soy de esa escuela pero lo que estoy tratando de explicar es que en Galicia no todo es lo que parece”. Tanto es así, que el lugar adquiere en esta obra un papel protagonista, “contar la historia de esa Galicia que también existe hace que sea un personaje más de la novela y que los protagonistas de La Puerta tengan que entender cómo funciona este mundo para resolver el misterio”.