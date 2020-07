10 refranes y dichos populares gallegos que deberías conocer

Los gallegos las usan a diario, indican estado de ánimo, dicen lo que no se quiere decir, expresan retranca o ironía. Son esas frases que todo gallego utiliza y que los que no lo son deberían conocer.

1_ Mexan por nós e hai que dicir que chove

Crítica popular al talante sumiso que se ha tenido en Galicia. El gran Castelao lo utilizó para denunciar la resignación de los gallegos en muchos momentos históricos.

2_ Tanto ten Xan coma Perillán

Un dicho que suele expresar que tanto da una cosa que otra, que la elección entre una cosa y la otra da lo mismo.

3_ Non hai pouco que non chegue nin moito que non se acabe

Indica que "no hay poco que no llegue ni mucho que no se acabe". Una frase que anima cuando hay poco y que expresa que todo se puede administrar, que todo llega aunque haya poco.

4_ Amiguiños, si, pero a vaquiña polo que vale

Muchos dicen que los gallegos son desconfiados. Este dicho indica que son prácticos y precavidos. Una cosa es la amistad y otra, salir perdiendo. Cada cosa tiene su precio, incluso entre amigos.

5_ O que garda sempre ten

Otra frase que indica el carácter previsor de los gallegos. "El que guarda siempre tiene", pensamiento de gallegos como buenos ahorradores que dicen ser.

6_Sae máis caro a salsa có peixe

Una expresión típica cuando se quiere explicar que no compensa, que sale más caro el arreglo que el propio objeto. El gallego como buen negociante.

7_A todo porco lle chega o seu San Martiño

A veces hay que esperar mucho, pero el gallego suele contar con el tiempo a su favor. Todo llega, la justicia, el destino, las cuentas se rinden y la paciencia tiene recompensa.

8_ Malo será

Dos palabras para comunicar tanto.... Se usa para expresar esperanza, que aunque no haya certeza o algo pinte mal, pues "mal será" que no se encauce o arregle la situación por alguna vía, aunque esa fórmula casi mágica no se conozca. Siempre se puede avanzar, todo se soluciona y todo, hasta lo más dificil sale

9_ Nunca choveu que non escampara

Se usa tanto y se ha introducido tanto en publicidad, por ejemplo, que muchos, gallegos o no, conocen lo que quiere decir. Estas palabras en gallego transmiten de nuevo paciencia, cuando algo va mal, cuando algo no es lo pretendido, siendo paciente y esperando, lo pretendido llegará. Las malas etapas no duran siempre, "nunca llovió que no escampara". Solo hay que esperar a que salga el sol de nuevo.

10_ Quen ten cu ten medo

Expresión que intenta no darle importancia al miedo. Indica que "quien tiene culo, tiene miedo". Se le suele decir mucho a los niños para convencerles de que tener miedo es algo normal