Madonna cumple 64 años y recordamos los hitos de toda su carrera musical

La estrella internacional Madonna está de cumpleaños. La célebre artista de Michigan ha celebrado este 16 de agosto su 64 aniversario y vamos a recordar varios hitos de su carrera.

Su primer éxito cambió el pop, consolidando su Top Ten en el año 1984. Borderline es conocido por ser un tema que mezcla el pop efervescente con el post-disco, lo que la llevó a crear su propia esencia y firma que hasta hoy arrastra.

La cantante era una especialista en crear temas que se bailaban en cualquier club de baile y cuando alcanzó la MTV, creció y aprovechó esa oportunidad para crear videoclips fusionando lo elegante y lo sensual que la llevaron a convertirse en un icono cultural internacional.

Madonna fue la compositora de muchas de las canciones que sonaban cada día en las principales cadenas del país, con himnos como Like a Virgin, Material Girl, Live to Tell, Papa Don’t Preach, Open Your Heart o uno de sus más potentes en los últimos años B**** I'm Madonna.

Con el paso de los años como artista, entrando en su segunda musical asumió riesgos artísticos mientras profundizaba en el conocido R&B moderno, creando en el verano de 1992 This Used to Be My Playground, un sencillo que aparece en la película A League of Their Own.

Ya en 1997 comenzó a trabajar con la electrónica, el trip-hop y el techno, lo que la hizo renovarse hasta alcanzar sus clásicos sonidos dance-pop de finales de los años 90. Entre el 2000 y el 2010 la estrella seguía teniendo la inquietud artística que tanto la ha caracterizado a lo largo de su trayectoria, una época que le sirvió para dar consistencia al trabajo que había logrado en sus años en la música.

Madonna comenzó a publicar sencillos previos al lanzamiento de su álbum Madame X, siendo el primero Medellín, un sencillo con la colaboración de Maluma, cantante colombiano de reggaeton. Muchos han tenido la suerte de trabajar a su lado realizando colaboraciones, como fue la cantante brasileña Anitta y los raperos Swae Lee y Quavo.

La cantante ha celebrado su cumpleaños en la ciudad italiana de Sicilia, rodeada de sus familiares y amigos en una encantadora velada que se ha amenizado como no, con música.