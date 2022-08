Aunque se había fijado su estreno para el 31 de agosto, no será hasta el 21 de septiembre cuando llegue a Disney la serie 'Andor', de Star Wars, que está protagonizada por Diego Luna, y que nos mostrará el inicio de la Rebelión frente al autoritarismo del Imperio. La serie, que está situada después de los acontecimientos de 'La Venganza de los Sith', y antes de 'Rogue One', nos mostrará como protagonista a Cassian Andor, siendo uno de los líderes del movimiento que lucha por la libertad en la galaxia.

En el último tráiler publicado por Lucasfilm, podemos observar a Cassian Andor revelando cómo tiene pensado adentrarse en las entrañas del régimen liderado por el Emperador Palpatine, Darth Vader y los temibles inquisidores: "Para robar al Imperio, hay que entrar allí como si fueras uno más". Pronunciando esas palabras, se le puede observar vestido de oficial imperial, huyendo de varios disparos, luchando contra las tropas imperiales y batallando en el espacio.

Una de las incorporaciones estrella del reparto de la serie es la de Stellan Skarsgård, conocido por su papel en Mamma Mia! y por ser uno de los protagonistas de la espectacular serie 'Chernobyl', donde interpretó a Borís Shcherbina, uno de los hombres clave de Mijaíl Gorbachov en la URSS. En 'Andor', Skarsgård interpretará a un hombre llamado Luthen Rael, aunque se desconoce si estará del lado de Cassian Andor o del Imperio. Por otro lado, y como ya hiciera en Rogue One, Genevieve O'Reilly interpretará a la senadora Mon Mothma en una versión más joven de la trilogía original, y a quien se le puede ver en el Senado, años antes de que el Emperador disolviera la Cámara, cuando estaba a punto de disputarse la batalla de Yavin.

Regresos esperados y posibles cameos

En el tráiler, se puede confirmar que Forest Whitaker regresará como Saw Guerrera, un miembro de la rebelión que apareció por primera vez en Rogue One, igual que Diego Luna como Cassian Andor. Aunque todavía no es oficial, se especula que el personaje de Darth Vader podría aparecer, aunque no se sabe si sería con Hayden Christensen de nuevo tras la máscara, y con la clásica voz de James Earl Jones, presente en todas las películas y series de la saga, pero que ya tiene una avanzada edad (91 años).

Por otro lado, los fans tienen expectativas de que repitan su papel algunos actores como es el caso de los que han protagonizado recientemente la serie de Obi-Wan Kenobi, ubicada en una época cercana a la serie de 'Andor'. Algunos que podrían volver de nuevo son el propio Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, Rupert Friend como el Gran Inquisidor, Sung Kang como el Quinto Hermano, Moses Ingram como la Tercera Hermana, Indira Varma como Tala, o algunos protagonistas afines a los rebeldes en Rogue One, como Riz Ahmed, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Jiang Wen, Mads Mikkelsen o Felicity Jones como Jyn Erso, protagonista de la aclamada película que se estrenó en el año 2016.