Los 'correbous' de Girona se celebran sin incidentes

Los polémicos encierros en Torroella de Montgrí (Girona), los conocidos como los 'correbous', se han celebrado hoy pese a que el pleno del Ayuntamiento decidió eliminarlos. Esto ha sido posible gracias a que el alcalde hizo uso de su voto de calidad para imponer la celebración de la fiesta.

Un grupo de defensores de los animales anunciaron su presencia, pero los organizadores advirtieron hace días que no les permitirían la entrada. Finalmente, la fiesta en la que han participado centenares de personas, se ha celebrado sin incidentes. No ha habido momentos de tensión ya que la seguridad privada contratada por los organizadores no dejó pasar a los animalistas.

Los 'correbous' se despiden este fin de semana después de 37 años de historia.