Lorenzo Silva: "El personaje del guardia civil ha estado muy desaprovechado en la literatura española"

Lorenzo Silva ha puesto la mirada en 'Recordarán tu nombre' en la historia real del general José Aranguren para reflexionar sobre la lealtad y sobre un hombre capaz de anteponer sus valores en un mundo tan estricto como el militar.

"José Aranguren se vio en el centro de la historia contra su voluntad. Era el jefe de la Guardia Civil en Cataluña cuando se produce la sublevacion militar de 1936. Él decide mantenerse leal a la República y eso le lleva a confrontar con el general Goded, jefe de la revuelta en esa comunidad y sus superior", explica Silva.

Como en la saga de los agentes Bevilacqua y Chamorro, Lorenzo Silva vuelve a situar a un guardia civil como protagonista de esta trama. Sin embargo, no es porque tenga "una relación especial" con la Benemérita. "Me extraña que hasta hace poco el guardia civil fuera un personaje tan desaprovechado. Conocen historias muy interesantes y muy novelescas. Me he acercado a ellos desde el punto de vista literarios, sin más intención que la de contar la historia de un buen personaje", resalta.

El escritor entiende y destaca por qué Aranguren antepuso estos valores en una situación tan delicada: "Creo en la lealtad y unos valores que se aceptan de corazón. Cuando uno entiende que la legalidad es la forma de garantizar la justicia y los valores, esa lealtad es un valor positivo".