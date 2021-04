El glamour no ha querido perderse la 93ª edición de los Premios Óscar y en un año especialmente duro para la industria del cine y guardando todas las recomendaciones sanitarias contra el coronavirus la gran celebración de Hollywood ha regresado con alfombra roja y con sorpresas. Una gala presencial que ha dejado esta lista completa de ganadores.

Con mucha emoción y humor dentro y fuera de la gala de los Premios Óscar la pandemia de la COVID-19 no ha impedido que las estrellas vuelvan a brillar.

Mejor guión original

Emerald Fennell fue quien recogió la primera estatuilla de la noche por 'Una joven prometedora' un film de suspense que narra las ganas de venganza de una joven hacia los hombres que le han arruinado la vida.

Mejor guión adaptado

Christopher Hampton se alzó con un galardón de los Premios Óscar por 'El Padre' de Florian Zeller.

Mejor película internacional

Emocionado al recordar a su hija, Thomas Vinterberg ha recogido el Óscar al mejor film internacional por 'Otra ronda'. Su hija falleció durante el rodaje.

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya agradeció a "Dios y a su madre" la estatuilla que ha conseguido por 'Judas y el mesías negro'.

Mejor maquillaje y peluquería

El español Sergio López-Rivera se ha alzado con el Óscar en esta categoría por la caracterización de Viola Davis en 'La madre del blues'.

Mejor vestuario

Ann Roth, por 'La madre del blues' recogió la segunda estatuilla consecutiva para este film.

Mejor dirección

Chloé Zhao por 'Nomedland' ha sido la segunda mujer en alzarse con el galardón en esta categoría.

Mejor Sonido

Se cumplieron los pronósticos y el Óscar fue para 'Sound of Metal'.

Mejor corto

Los directores de 'Two Distant Strangers' pidieron en el escenario que "la policía mata de media a tres personas, mil al año, y la proporción de personas de raza negra es enorme. No sean indiferentes a nuestro dolor".

Mejor film de animación

'Soul'

Mejor cortometraje de animación

'If Anything Happens I Love You'

Mejor largometraje documental

'My Octopus Teacher', de Pippa Ehrlich y James Reed

Mejores efectos visuales

Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher por 'Tenet'. No ha tenido suerte el español Santiago Colomo Martínez nominado por su trabajo en 'El magnífico Iván'.

Mejor actriz de reparto

Youn Yuh-jung, por 'Minari' arrebató la estatuilla a Glenn Close en la categoría cuyo premio presentó Brad Pitt.

Mejor producción artística

'Mank', otra de las favoritas cosechó solo 2 estatuillas de las 10 a las que estaba nominada.

Mejor fotografía

Erik Messerschmidt fue el encargado de recoger el segundo Óscar consecutivo para 'Mank'.

Mejor montaje

Mikkel E. G. Nielsen, por 'Sound of Metal'

Mejor banda sonora original

'Soul'

Mejor canción original

'Hear My Voice' con letra de Daniel Pemberton y Celeste Waite se impuso en esta categoría a Laura Pausini.

Mejor Película

'Nomaland'. Jane Fonda se encargó de presentarlo y de entregárselo a Chloé Zhao, en esta edición esta categoría no fue la última en conocerse.

Mejor actriz

Frances McDormand recogió el Óscar por 'Nomadland' y lo hizo con las siguientes palabras:"No tengo voz, mi voz está en mi espada y mi espada es nuestro trabajo. Y a mí me gusta trabajar. Gracias por saberlo y gracias por esto".

Mejor actor

Anthony Hopkins fue el ganador, que no estaba presente en la sala, por 'El padre'.