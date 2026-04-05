LaSexta estrena esta noche 'Vulnerables', una serie que aborda el problema de la salud mental en los jóvenes

LaSexta estrena esta noche de domingo 'Vulnerables', una nueva serie documental que aborda las causas y las posibles soluciones al gran deterioro que sufre la salud mental de los jóvenes españoles.

Esta cuenta con testimonios impactantes, el conocimiento de los expertos y se enfoca desde una visión positiva en la que se mostrará que existe una salida a esta situación.

"Recuerdo cómo me desperté en una camilla con la vía puesta y mi madre y los enfermeros al lado. Yo no quería ser más problema del que ya me había sentido", llega a comentar un joven durante el documental.

Entre algunos de los temas que se tratan están la obsesión por el físico, el bullying o el abuso sexual, todas posibles causas de la salud mental que tanto flaquea en la actualidad.

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