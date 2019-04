Mónica Carrillo, periodista de Antena 3, presenta su libro de microcuentos 'El tiempo. Todo. Locura'

La periodista y escritora, Mónica Carrillo, tiene pasión por las pequeñas grandes historias. "Tener que decir mucho y que el lector se quede pensando. Es como la punta del iceberg, debajo del mar hay mucho más", explica Mónica Carrillo que es lo que mueve en este libro de microcuentos.

Pues en este mar hay más de doscientos microcuentos. Afiladas síntesis de sentimientos, de preguntas o reflexiones, y todo con un gusto por los juegos de palabras marca de la casa. Con este libro, asegura que "siente gusto por manosear las palabras, por buscar la musicalidad, los dobles sentidos".

Son letras con música y también ya hay, incluso, canciones con sus letras. "Me hace mucha ilusión ver que suena y que se puede cantar lo que he escrito yo y he escrito alguna canción, también", asegura.

Le planteamos un reto: improvisar un microcuento. Y para ello le damos tres palabras: libro, entrevista suerte. en un segundo replica: "No me libro de que entreviste y siempre me trae suerte"

El libro llega este martes a las librerías. El título lo dice casi todo: 'El tiempo. Todo. Locura'