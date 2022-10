IZAL, en su última entrevista: "Hemos vivido prácticamente todo lo que un grupo puede vivir"

"Ya ha comenzado la cuenta atrás, se acabará. No es que no me importe, es que simplemente sé que lo hará". Es la primera estrofa de 'Despedida', una canción que IZAL lanzó en 2013 y que ahora, casi una década después, y minutos antes de su último concierto, parece cobrar más sentido que nunca. Se despiden de la gira, y sobre todo se despiden de su carrera como grupo.

"Esta noche habrá un montón de emociones a la vez", explica Mikel Izal, vocalista y compositor de la banda, al preguntarle cuál es el sentimiento predominante en esos minutos previos antes de salir al escenario por última vez.

"La palabra sería nostalgia, ese tipo de tristeza alegre", reflexiona. Y añade que para el grupo es "un lujo acabar de esta forma". "Pocas bandas tienen la suerte de vivir lo que hemos vivido y de acabar con un abrazo, con buenas sensaciones, queriéndonos, y sintiéndonos muy queridos por el público".

Madrid, un lugar especial

Lo hacen además llenando el recinto WiZink Center de Madrid durante dos días seguidos, y con las entradas agotadas desde hace meses. "Hay conciertos a los que subes con la lagrimilla en el ojo porque son lugares emotivos, donde hemos vivido momentos increíbles", relata Emanuel Pérez 'Gato', bajista del grupo.

Para ellos, Madrid es un lugar muy especial. "A dos calles de aquí está la casa en la que empezamos, ensayando en un cuartucho sin ventanas de una casa muy pequeñita, en un edifico viejo que ya no existe".

Cinco discos y doce años, además de la vida, es lo que ha pasado desde entonces. Desde aquellos días que fueron "tan rápidos, tan fáciles, tan intrépidos", citando de nuevo la canción 'Despedida'. 'Magia y efectos especiales', 'Agujeros de gusano', 'Copacabana', 'Autoterapia' y el último álbum, 'Hogar', muestran cómo han ido evolucionando y creciendo juntos, también musicalmente.

"Hemos disfrutado muchísimo el camino, hemos vivido más vidas que una familia", cuenta Iván Mella, tecladista de la banda. "Hemos vivido algo muy intenso que es muy difícil de explicar. Y también eso es lo que provoca en cierto sentido una parada indefinida. No puedes vivir todo el tiempo tan intensamente".

¿Por qué dicen adiós?

En ello coincide Mikel Izal: "Tengo la sensación de que en doce años hemos comprimido un cuarto de siglo. Hemos vivido prácticamente todo lo que un grupo puede vivir", afirma.

"Somos cinco personas muy inquietas, y hemos sentido que es el final de una etapa y el momento de mirar hacia el futuro. Nadie sabe lo que va a traer, pero eso también es bonito. Da miedo, vértigo. Pero es algo que a mi por lo menos me apetecía sentir", confiesa.

"Despedirse a tiempo siempre está bien. Cuando tienes claro que es la hora de la despedida, o de un parón indefinido, y todo el mundo está de acuerdo, nada mejor que dejarlo en lo más alto. Y sobre todo nada mejor que dejarlo con respeto, amistad y cariño", concluye Mella.

No volveremos a verlos sobre el escenario (o tal vez en un futuro sí, quién sabe). Como "esos días que fueron tan", ellos también se marcharán. Pero sus canciones siempre seguirán sonando.