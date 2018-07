El inglés, el propósito por excelencia de los españoles para el nuevo año

La relación de los españoles con el inglés dista mucho de ser tan fluida como la que tienen otros ciudadanos europeos. Quizá por ello entre los propositos de año nuevo: el de retomar las clases del idioma de Shakespeare es un clásico.

Según datos oficiales sólo el 23% de los españoles puede escribir y leer bien en inglés. Una carencia que en estas fechas lleva a muchos a marcarse éste objetivo.

Desde la academia, a cursos por internet a los fascículos e incluso técnicas para decir 'Yes we can' sin salir de la cama. Lo cierto es que seguimos muy lejos del nivel de la media europea donde la mitad domina con fluidez el inglés.