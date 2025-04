El 'Titanic', una historia que todavía sigue fascinando

El famoso naufragio del Titanic que popularizó James Cameron con su éxito taquillero, fascinando a una audiencia mundial, convirtió la historia de este transatlántico de lujo que se creía "insumergible" en una leyenda llena de curiosidades y secretos que permanecen en el fondo del mar. Cuatro días después de zarpar en su viaje inaugural desde uno de los principales puertos del Reino Unido, Southampton, en dirección a Nueva York (EEUU), el mayor barco de pasajeros del mundo en 1912 se fue a pique en un episodio conmovedor que todo el mundo recuerda sin haberlo vivido.

Fernando García Echegoyen, marino e investigador profesional de siniestros marítimos por la universidad de Cádiz, se muestra convencido, en una entrevista con EFE, de que esa fascinación le debe mucho a James Cameron, director de la película que protagonizaron Leonardo DiCaprio y Kate Wintslet: "Cameron lo contó muy bien, aunque se permitió ciertas licencias", como la historia de la orquesta que tocó hasta el final, asegura García Echegoyen, autor del libro 'Titanic. Historias para después de un naufragio' y comisario de la exposición inmersiva 'La leyenda del Titanic', abierta el pasado año. .

La Última Melodía de la Orquesta

Sabemos de una anécdota épica: la orqueta siguió tocando durante el hundimiento. "En realidad, eran dos orquestinas con repertorios distintos, se unieron en el momento final, pero no sabemos ni cuánto tiempo tocaron ni dónde", indica el experto, que añade que lo que sí es seguro que no interpretaron 'Nearer, My God, to Thee" como en la película. El especialista alberga en su biblioteca más de cien libros sobre el naufragio, y no son todos los que se han escrito sobre el Titanic, que también acumula un buen número de filmes y documentales. "Hubo gente muy valiente", incide el historiador que recuerda a los diez españoles que iniciaron la travesía.

El coronel Archibald Gracie IV, uno de los supervivientes, fue el primero que publicó un libro sobre ello. No hay que olvidar que se trató de una catástrofe humanitaria enorme -murieron 1.500 pasajeros de los 2.200 que viajaban- y muchas de las normas de seguridad actuales-salvavidas, botes etc- fueron obligatorias a partir del hundimiento. Sus más de 2.200 pasajeros, 46.000 toneladas de peso y 269 metros de eslora navegaban por aguas tranquilas cuando el buque colisionó con un gigantesco iceberg del Océano Atlántico. Se fueron a pique lentamente, un hundimiento que se prolongó desde las 23.40 del 14 de abril hasta las 2.20 de la madrugada del 15 de abril.

La construcción del Titanic comenzó en marzo de 1909 en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. Fue diseñado para ser el buque más lujoso y avanzado de su época, con capacidad para más de 2.400 pasajeros. El Titanic fue uno de los tres transatlánticos de la clase Olympic construidos por Harland and Wolff. Sus hermanos, el Olympic y el Britannic, también desempeñaron roles importantes en la historia marítima.

