Gwyneth Paltrow desata la polémica al subastar unos de sus vestidos de los Oscar para ayudar a la crisis del coronavirus

Gwyneth Paltrow ha desatado la polémica tras anunciar que quiere subastar unos de sus vestidos utilizado en los Oscar para ayudar a paliar la crisis del coronavirus.

La iniciativa de Paltrow forma parte de #AllInChallenge de Leonardo DiCaprio, que alienta a las celebridades a subastar algunas de sus pertenencias no utilizadas y parafernalia de segunda mano. Todos los ingresos se destinarán a organizaciones alimentarias como No Kid Hungry, Meals on Wheels, World Central Kitchen, Feeding America y America's Food Fund. La iniciativa de DiCaprio lleva recaudados más de 10 millones de dólares hasta ahora.

Este pasado sábado 18 de abril, la actriz reveló cómo participará en el desafío. Según Vogue , Paltrow anunció que subastará el vestido que usó para los Oscar 2000 como su contribución personal para los esfuerzos de ayuda al coronavirus. Algunas estrellas notables como Madonna, A-Rod, Ciara y Russell Wilson también se encuentran entre los voluntarios.

Según un informe de CNN, el vestido de los Oscar 2000 de Paltrow fue el que se había puesto un año después de ganar el premio a la Mejor Actriz por su reconocida película de 1998 'Shakespeare in Love'. El vestido es una prenda de Calvin Klein de corte recto con detalles plateados brillantes.

La actriz compartió una foto del traje en su cuenta de Instagram. En el texto de la publicación, ha escrito los detalles de su iniciativa de subasta para el esfuerzo de ayuda: "Uníos al #allinchallenge. Estoy donando un vestido que usé para los Oscar (¡y eso tiene un gran valor sentimental!) Que personalmente te entregaré con una taza de té o una copa de vino".

Donar el vestido para la subasta es lo que la actriz consideró adecuado para ayudar en la lucha contra la pandemia. Sin embargo, lo que Paltrow se olvidó fue de cómo rechazó ese mismo vestido en su publicación de blog de la cuenta de Goop en 2013. La actriz lo calificó como un "vestido bien" y no "adecuado para los Oscar".

También dejó caer que eligió usar el vestido porque "quería deshacerse de él". Por esta razón, muchos de sus fans y seguidores han criticado su acción.