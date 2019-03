Frank Gehry hace una 'peineta' a un periodista: "El 98% de los edificios son pura mierda"

El arquitecto Frank Gehry ha asegurado que el 98% de los edificios que se hacen en el mundo son "pura mierda" y ha respondido con el gesto de la 'peineta' al preguntarle qué opina de aquellos que consideran que sus obras no pasan de ser arquitectura espectáculo.

Gehry había llegado minutos antes a Oviedo, donde este miércoles recogerá de manos del Rey Felipe VI el Premio Príncipe de las Artes 2014, galardón que le fue concedido como autor de una obra "virtuosa e innovadora" que, al margen de su excelencia estética, incluye edificios como el Museo Guggenheim de Bilbao.

"Me ha pillado descolocado y tuve esa reacción"

Tras marcarse unos pasos de baile al ritmo de las gaitas con las que fue recibido en el Hotel de la Reconquista, el arquitecto ofreció una rueda de prensa en la que reaccionó con enfado a las primeras preguntas que se le hicieron, actitud por la que se disculpó después y que achacó al aturdimiento provocado por el viaje. "Me ha pillado descolocado y tuve esa reacción", dijo señalando al periodista que le había preguntado sobre la arquitectura espectáculo, no sin antes pedir que les dejasen hacer su trabajo en paz, que él no pide a nadie que le contrate, que no tiene publicistas ni agentes y que sólo hace lo que le piden clientes que sienten respeto por el arte al que se dedica.

Previamente, había asegurado que "en el mundo en que vivimos, el 98% de los edificios que hacen son pura mierda, son malditos edificios sin sensación ni sentido del diseño ni respeto por la humanidad". En su opinión, hay muy poca gente capaz de hacer algo relevante en este campo y sólo, de vez en cuando, "algunas personas hacen algo especial".