El mes de agosto es sinónimo de calor, playa y, sobre todo, de las fiestas patronales. Aunque desconocidas, la Comunidad de Madrid tiene una amplia oferta de festejos que ahondan sus raíces en la tradición más castiza de la región. Aquí te dejamos las 8 fiestas que no te puedes perder si no has podido escaparte de vacaciones.

MADRID CAPITAL

Fiestas de San Cayetano

: Barrio de Embajadores

Fecha: 1 al 7 de agosto

La zona del Rastro y Embajadores se llenan de música y color en una fiesta organizada por los vecinos, asociaciones y comerciantes de la zona. Como todos los años, la tradicional limonada, los bailes populares, talleres infantiles, conciertos y el pregón oficial marcarán una fiesta que tiene su epicentro en las inmediaciones de la iglesia dedicada a San Cayetano.

Fiestas de San Lorenzo

Barrio de Lavapiés

Fecha: 10 al 13 de agosto

No has pasado la resaca de San Cayetano y ya te has metido de lleno en las de San Lorenzo. Son las fiestas más populares y antiguas del barrio de Lavapiés. La verbena se instala en mitad de la plaza de Lavapiés y las calles vecinas se llenan de concursos de trajes castizos y de bailes como el chotis.

Fiestas de la Virgen de la Paloma

: Barrio de La Latina

Fecha: 8 al 18 de agosto

Las Fiestas de la Paloma ponen el broche de oro a casi tres semanas de festejos en la capital de España. Madrid se llena de chulapos y chulapas (el traje tradicional de la ciudad) con los chotis como principal protagonista. La plaza de la Paja, la Plaza de la Cebada, la Carrera de San Francisco, la calle de Toledo y las calles que se sitúan alrededor de la parroquia de la Virgen de la Paloma acogen los eventos que marcan las fiestas más importantes de la ciudad, como concursos, degustaciones de platos típicos, conciertos...

LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Fiestas del Soto del Real

: 1 al 6 de agosto / 15 de agosto

Soto del Real abre el mes de agosto celebrando sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Entre las actividades más destacadas se encuentra el cine verano, concurso de bandas, charangas, juegos infantiles y espectáculos de fuegos artificiales.

Fiestas de Leganés

: 13 al 18 de agosto

Leganés celebra sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Butarque que se celebra el 15 de agosto. La ciudad se llena durante cinco días de música, actividades y animación entre los que destacan Marta Sánchez, Tequila, Despistaos o Efecto Mariposa. Para los más pequeños también habrá un desfile de cabezudos.

Fiestas de Buitrago de Lozoya

: 14 al 19 de agosto

Las fiestas de esta pequeña localidad de poco más de 4.000 habitantes son unas de las más destacadas del norte de la Comunidad. Su programa incluye todo tipo de actividades desde encierros, competiciones deportivas, actividades infantiles, orquestas, concurso de disfraces y hasta un Gran Prix.

Fiestas de Alcalá de Henares

: 2 al 6 de agosto

Fecha fiestas de San Bartolomé: 24 al 1 de septiembre

Agosto es el mes grande para Alcalá de Henares quien celebra sus dos fiestas más importantes. Las primeras son las de los Santos niños y las segundas, por San Bartolomé, a finales de agosto, que cada año cambia de fecha.

Las fiestas de los Santos Niños son unos festejos hechos no solo para los más pequeños, sino para todas las familias. Juegos, atracciones, castillos hinchables, atracciones acuáticas y cabezudos llenarán las calles de la ciudad cervantina.

Ya a finales de mes el pregón da el pistoletazo de salida a las Ferias y Fiestas de Alcalá en honor a San Bartolomé que tienen su origen en el siglo XII.

Fiestas de Guadarrama

: 9 al 18 de agosto

El tradicional Mercado Medieval abre el mes de agosto en la localidad de Guadarrama, que este año tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de agosto. Pocos días después se da inició a las fiestas en honor a la Virgen de la Jarosa. Los festejos tienen una amplia oferta que van desde actos culturales como mercadillo de segunda mano, de antigüedades y artesanía o representaciones de poesía, hasta actividades de ocio como la Fiesta Summer Party.