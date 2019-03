El fascinante mundo de las hormigas de Pavlov

Este fotografó amateur se pasa horas preparando las escenas en un jardín cercano a su casa donde hay un hormiguero. Pavlov explica que 'Durante años he llevado mi camara conmigo, pero sólo cuando he tenido hijos he empezado a leeres historias fantásticas y me he dado cuenta de que yo nunca las tuvo cuando era un niño", fue entonces cuando empezó a hacer estás fotografías fantásticas con hormigas, según explica el Daily Mail.

"Se ocupan de sus hijos y sus mayores y llevan millones de años en la tierra" dice Pavlov que por eso le atraen tanto las hormigas de las que asegura que "son muy inquisitivas y siempre están deseando participar".