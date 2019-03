Fallece el emblemático cómico Antonio Ozores, un genio del humor

Ozores (1928, Burjasot, Valencia) participó en más 160 películas, 200 obras de teatro y varias series de televisión y radio. Miembro de la quinta generación de una familia de actores, hijo, hermano, padre y tío de intérpretes y hermano del director Mariano Ozores, debutó en el cine en 'El último caballo' (E. Neville, 1950).



Pertinaz secundario o coprotagonista de sainetes y comedias, durante casi dos décadas acierta a componer, con notable talento, un tipo cómico. Sus numerosísimas intervenciones en teatro, revista y cine le llevan a una progresiva economía gestual que se verá sustituida por una oralidad atropellada que recuerda a su hermano José Luis y al mexicano Cantinflas.



Muy popular por esta forma de hablar "rara", Ozores seguía en activo porque, como le gustaba decir, "siempre hará falta un señor mayor en una película".



Tras siete décadas en la profesión, seguía recibiendo homenajes y premios; el último, el del Festival de Cine de Alicante, que le otorgó en su última edición uno de esos galardones a toda una vida: "He trabajado muchísimo y quedamos pocos, porque todos se han muerto. Me dan homenajes, porque no estoy más que yo. Me da igual cómo vaya a ser recordado. Como no voy a estar, que piensen lo que quieran", decía.



Su última aparición en la gran pantalla fue en 1993, con 'Pelotazo Nacional'. Su último trabajo fue para la obra teatral 'El último que apague la luz', con su hija Emma. Antonio Ozores participó entre otras en las comedias 'Esa pareja feliz', 'La Lola nos lleva al huerto', 'Los tramposos' y 'El apocalíptico'.



