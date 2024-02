Eurovisión confirma que 'Zorra' podrá representar a España sin censura

La Unión Europea de Radiodifusión (EBU), organizadora del festival de Eurovisión, ha confirmado este lunes que la canción titulada 'Zorra' que representará a España en este certamen musical es apta para participar este año.

Existía la duda de que pudiera ser censurada porque las canciones interpretadas en Eurovisión no pueden contener ningún tipo de lenguaje obsceno. "Las letras y/o interpretaciones no deben desprestigiar al Festival de la Canción de Eurovisión, ni a los espectáculos ni a la UER. Durante la actuación no se podrán realizar discursos ni gestos. No se permite lenguaje inaceptable en las letras ni en la interpretación de las canciones", dicen las bases del concurso.

Pero "EBU entiende que hay muchas interpretaciones del título de la canción sometida por RTVE para representar a España (...) considerando su uso previsto en el contexto de la letra y el mensaje de la canción, tal y como nos lo ha explicado RTVE, hemos llegado a la conclusión de que la canción es apta para participar en el concurso de este año", señala en respuesta a una consulta realizada por EFE.

Nebulossa, dúo responsable de la canción, ha explicado que su intención es reapropiarse de un insulto machista para darle una nueva lectura empoderadora. Los organizadores, en este sentido, han indicado que la puesta en contexto del contenido y letra de 'Zorra' han satisfecho las dudas que podían haber surgido, sin entrar en más detalles. Por lo que se permitirá cantar la canción, tal cual se ha hecho en el Benidorm Fest.

La EBU añade en su declaración que la puesta en escena de la canción en mayo por parte del grupo Nebulossa, así como de otros actos en los que tenga que participar, se acordarán con los productores próximamente.

Mensaje polémico

María Blas y Mark Dasousa, los integrantes de Nebulossa, explicaron que el objetivo de su propuesta es "transformar la palabra zorra en algo bonito". "¿Por qué tiene que ser el zorro algo bueno y la zorra algo malo? Ser una zorra es saber lo que uno quiere", reflexionaron. Pero esto ha generado mucha polémica.

Manu Tenorio, por ejemplo, ha calificado de "soez" la canción en su cuenta de la red social X (antes Twitter) y ha sugerido que el propósito del tema es exclusivamente dar que hablar.

Por el contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en el programa de 'Al Rojo Vivo', ha defendido la candidatura de España: "Este tipo de provocaciones tiene que venir necesariamente de la cultura. Yo entiendo que a la 'fachosfera' le hubiera gustado tener el 'Cara al sol', pero a mí me gusta más este tipo de canciones", ha asegurado.

Letra completa de 'Zorra'

Zorra

Zorra

Zorra

Zorra

Zorra

Zorra

Ya sé que soy solo una zorra

Que mi pasado te devora

Ya sé que soy la oveja negra

La incomprendida, la de piedra

Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé)

Entiendo que te desespere (lo sé)

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Si salgo sola, soy la zorra

Si me divierto, la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía

Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra)

Jamás es porque lo merezco (zorra, zorra)

Y aunque me esté comiendo el mundo

No se valora ni un segundo

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal

(Zorra, zorra, zorra)

A la que ya no le va mal

(Zorra, zorra, zorra)

A la que todo le da igual

Lapídame si ya total

Soy una zorra de postal

Yo soy una mujer real

(Zorra, zorra, zorra)

Y si me pongo visceral

(Zorra, zorra, zorra)

De zorra pasaré a chacal

Te habrás metido en un zarzal

Soy una zorra de postal

Zorra, zorra

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento

(Zorra, zorra, zorra)

Reconstruida por dentro

(Zorra, zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal