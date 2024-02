Manu Tenorio carga contra 'Zorra', la canción de España en Eurovisión: "Cuando lo soez sustituye a la lírica…"

Ya tenemos representantes para Eurovisión. El dúo Nebulossa, formado por María Blas y Mark Dasousa, defenderá su 'Zorra' en el Festival de la Canción. Un tema con un título y una letra que no han tardado en generar polémica.

Los artistas explicaron que el objetivo de su propuesta no es otro que "transformar la palabra zorra en algo bonito". "¿Por qué tiene que ser el zorro algo bueno y la zorra algo malo? Ser una zorra es saber lo que uno quiere", reflexionaron. Pero algunos no quedaron convencidos y así lo expresaron en las redes sociales.

Manu Tenorio, por ejemplo, ha calificado de "soez" la canción en su cuenta de la red social X (antes Twitter) y ha sugerido que el propósito del tema es exclusivamente dar que hablar.

La publicación fue cogiendo importancia en la red social y los usuarios fueron rápidamente comentando. Algunos le daban la razón, pero la gran mayoría no estuvo de acuerdo con él. Muchos consideraron que Tenorio habló con "envidia" y otros tantos lo invitaron a presentarse al Benidorm Fest el año que viene para demostrar si lo haría mejor o no.

El artista andaluz, surgido de la primera edición de Operación Triunfo, no ha parado de tuitear desde que encendió la mecha con su primer comentario. Y la verdad es que está recibiendo numerosas críticas, ante lo que pide respeto.

A pesar de los comentarios hirientes de los "ofendiditos", como él los ha calificado, desea "lo mejor" a María Blas y Mark Dasousa el próximo mes de mayo en Suecia.

Parecía que la cosa iba a quedar ahí, pero no. Después de más de 20 horas de comentarios en la red social, Tenorio ha iniciado un nuevo hilo para -de nuevo- criticar las "descalificaciones" que está recibiendo, recalcar el respeto que tiene por los artistas y desearles suerte, aunque mantiene que no le gusta la canción.

Así ha concluido este 'intercambio' de opiniones tan típico de esta red social: "Y por supuesto que sepáis que vuestras descalificaciones no me importa ni me afectan en lo más mínimo... dicho esto os deseo una feliz tarde!"