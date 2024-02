¿Podrá cantar Nebulossa su canción 'Zorra' en Eurovisión? Estos son los problemas que podría tener con la letra

Nebulossa ha ganado la tercera edición del Benidorm Fest y será quien represente a España en Eurovisión 2024 con su canción 'Zorra'. De esta forma, el dúo de Ondara (Alicante) formado por María Bas y Mark Dasousa representará así a España en Eurovisión 2024 en mayo en la ciudad de Malmö.

Sin embargo, esta apuesta podría tener problemas para pasar el filtro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y poder representar su tema en el Festival de la Canción Europeo.

El principal problema es que las canciones que vayan a ser representadas en Eurovisión no pueden contener ningún tipo de lenguaje obsceno. Es ahí donde la palabra 'Zorra', título a la canción y que aparece en sucesivas ocasiones en la letra puede darnos problemas.

"Las letras y/o interpretaciones no deben desprestigiar al Festival de la Canción de Eurovisión, ni a los espectáculos ni a la UER. Durante la actuación no se podrán realizar discursos ni gestos. No se permite lenguaje inaceptable en las letras ni en la interpretación de las canciones", se puede leer en las bases del concurso.

Aunque, Nebulossa se propuso reapropiarse de un insulto machista para darle una nueva lectura empoderadora, en Europa pueden no percibirlo así.

Otro de los problemas es que la UER no permite "mensajes que promuevan organizaciones, causas políticas o religiosas", ni "la exposición de desnudez en el escenario". En la performance de 'Zorra' aparecen dos bailarines que se quedan en tanga.

En el año 2017, el cantante uvo lugar en 2017 Robin Bengtsson tuvo que cambiar “I can´t go on when you look this fucking beautiful” por “I can’t go on when you look this freaking beautiful”. La organización consideró que la expresión "jodidamente bonita" no debía escucharse en el Festival.

Letra completa de la canción

Zorra

Zorra

Zorra

Zorra

Zorra

Zorra

Ya sé que soy solo una zorra

Que mi pasado te devora

Ya sé que soy la oveja negra

La incomprendida, la de piedra

Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé)

Entiendo que te desespere (lo sé)

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Si salgo sola, soy la zorra

Si me divierto, la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía

Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra)

Jamás es porque lo merezco (zorra, zorra)

Y aunque me esté comiendo el mundo

No se valora ni un segundo

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal

(Zorra, zorra, zorra)

A la que ya no le va mal

(Zorra, zorra, zorra)

A la que todo le da igual

Lapídame si ya total

Soy una zorra de postal

Yo soy una mujer real

(Zorra, zorra, zorra)

Y si me pongo visceral

(Zorra, zorra, zorra)

De zorra pasaré a chacal

Te habrás metido en un zarzal

Soy una zorra de postal

Zorra, zorra

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento

(Zorra, zorra, zorra)

Reconstruida por dentro

(Zorra, zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal