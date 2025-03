Estrenos cine abril 2025: Minecraft y otras 4 películas que llegan este mes

Ciencia ficción, acción, comedia, drama… ¡La cartelera de abril de 2025 llega con películas para todos los gustos! Si te encanta disfrutar del séptimo arte en primavera, es el momento de ir a una sala de cine para dejarse seducir por las cintas que estrenan.

¡Abril de 2025 promete ser un mes interesante para el cine! Te presentamos los estrenos más esperados este mes. ¡Apunta y no te pierdas ninguna de estas joyas cinematográficas!

Descubre los 5 estrenos de cine más deseados en abril de 2025

Una película de Minecraft: los actores Jason Momoa y Jack Black serán los protagonistas de la primera adaptación en acción real para la gran pantalla de Minecraft, el videojuego más vendido de todos los tiempos. Esta película llevará a los protagonistas a un mundo de bloques en 3D, lleno de aventuras y desafíos que, desde luego, promete captar la esencia del videojuego. Se estrena el 4 de abril.

Guillermo Tell: desde Reino Unido llega ‘Guillermo Tell’, una de las películas más esperadas en abril. En 1307, las fuerzas austriacas oprimen al pueblo suizo, y Guillermo Tell, quien juró no volver a usar la violencia, se ve obligado a unirse a la rebelión. El gobernador Gessler lo castiga obligándolo a disparar una manzana sobre la cabeza de su hijo, lo cual logra sin problemas. Tras ser hecho prisionero junto con la princesa Bertha de Habsburgo, ambos logran escapar y Tell regresa para liderar la rebelión contra los austriacos. ¡Aventuras y dramas asegurados! Se estrena el 4 de abril.

Amateur: si te gustan las pelis de espías, este film es para ti. El actor Rami Malek (conocido por su inolvidable papel en Bohemian Rhapsody) interpreta en este thriller a un criptógrafo de la CIA que pierde a su esposa en un atentado terrorista en Londres. Como sus jefes no quieren investigar demasiado, decide chantajear a la agencia para que le dejen ocuparse él mismo del caso. A medida que Malek se adentra en un mundo de conspiraciones y secretos, la película mantiene a los espectadores al borde de sus asientos, cuestionando hasta dónde está dispuesto a llegar un hombre para obtener la verdad. El film se estrena el 11 de abril.

The end: dos décadas después del fin del mundo, una familia vive en su lujoso búnker construido en una mina de sal: el hijo, un joven de 20 años que nunca ha visto el mundo exterior; el padre y la madre. Sin embargo, todo cambiará con la llegada de una chica, quien amenazará la apacible vida familiar. Podrás verla el 25 de abril.

Thunderbolts: atención amantes de Marvel, ¡esta película os encantará! En la cinta, un grupo de supervillanos poco convencional es reclutado para hacer misiones para el gobierno: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y John Walker. Después de verse atrapados en la trampa mortal de Valentina Allegra de Fontaine, estos personajes deberán embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a su pasado. ¿Cuándo se estrena? ¡El 30 de abril!

¿Ya sabes cuál de estas películas vas a ver en el cine? ¡Disfrútalas en pantalla grande, la experiencia será más inmersiva que en plataformas de streaming!

