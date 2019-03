El Rey León, Dumbo y nuevas sagas de superhéroes, estos serán los estrenos más esperados en 2019

Este año la gran pantalla nos depara grandes películas tanto animadas como fantásticas. Disney ya tiene gran parte de su repertorio pensado. Desde un león y un pequeño elefante a la cuarta parte de un grupo de conocidos juguetes.

No hay año sin película de acción de Tom Cruise. Ahora toca Maverick, la continuación 33 años después de Top Gun.

También nos llevarán de estreno tres mitos: A sus 88 años Clint Eastwood nos trae La Mula. Scorsese tiene pendiente The Irishman con De Niro y Al Pacino, y con Brad Pitt y Leonardo Di Caprio, Quentin Tarantino nos contará el asesinato de Sharon Tate en Once Upon a Time in Hollywood.

Y de nuestro particular santoral, Almodóvar levanta de nuevo expectativas con 'Dolor y Gloria'. Tendremos más trilogía del Baztán con 'El legado de los huesos' y la adaptación de 'El silencio de la ciudad blanca'. Para pasar algún susto, Stephen King por partida doble con 'It 2' o 'Cementerio de Animales' y el nuevo 'Joker' de Joaquín Phoenix.