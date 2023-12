Esther Souto, la diseñadora gallega que participa en la Fashion Week de la inteligencia artificial

La diseñadora gallega Esther Souto está viviendo uno de sus momentos profesionales más importantes. Es una de las seleccionadas como finalista para participar en la pasarela mundial de inteligencia artificial AI Fashion Week: "Es un programa de las pasarelas de moda oficiales que, con esto de la inteligencia artificial generativa, han creado este formato. Da pie a diseñadores emergentes y también ayuda a democratizar la IA", explica Esther.

El proceso está siendo lento, pero muy intenso, tal y como explica la diseñadora gallega: "Hay un jurado que valida las propuestas. Hemos llegado a la final 300 diseñadores. De esos, veinte son favoritos del jurado y otros veinte serán elegidos por una votación popular. De ahí se elegirán tres ganadores".

En su participación en este certamen tienen mucho que ver sus docentes: "Me quise formar, entonces me apunté a un curso sobre esto y mis profesores me animaron a que me apuntase", añade.

Una pieza de Sargadelos como fuente de inspiración

Para alzarse con la victoria, Esther ha presentado una colección llamada Zian y que está inspirada en un jarrón de Sargadelos -una famosa cerámica elaborada en Galicia-: "Me lo planteé como cuando estudias arte y te inspiras en algo. En la casa de un gallego siempre hay una pieza de Sargadelos. Además, el denim y el índigo son mis tejidos favoritos y este tipo de cerámica me encajaba mucho por su color. Me daba mucho juego".

La IA se está convirtiendo en una revolución en todos los sentidos y también en el mundo de la moda: "Yo soy una diseñadora con más de veinte años de experiencia. Estas herramientas nos están facilitando mucho la vida. Puedes generar diseños sin consumir recursos", defiende Souto.

"Estoy viviendo un momento muy agradable. Es un poco de colágeno para mi alma antigua de diseñadora", dice entre risas la diseñadora. Y no es para menos, ya que solo dos españoles han conseguido pasar la criba.