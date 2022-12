Este es el precio de las entradas al Concierto de Año Nuevo de Viena

Conseguir entradas para el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena es una misión complicada. Este evento se ha convertido en un acto con trascendencia a nivel internacional al que quiere asistir gente de todas partes del mundo y de todas las edades. Las entradas para el Concierto de Año Nuevo de 2023 ya no están disponibles, a no ser que se acuda a los no recomendables canales de reventa, que también han llegado hasta este evento.

Las entradas para el Concierto de Año Nuevo suelen ser muy difíciles de conseguir. Y, si es posible, para este 2023, todavía más. Tras los años de pandemia con las correspondientes restricciones, en la edición de 2022 el público volvió a la Sala Dorada del Musikverein, el lugar en el que se celebra este gran evento. Acudieron unos mil espectadores, el 50% del aforo del lugar, que debían portar una mascarilla FFP2 y estar vacunados o presentar prueba de antígenos o PCR.

Comprar entradas para el Concierto de Año Nuevo

Así que para 2023, las entradas para el Concierto de Año Nuevo han estado más solicitadas que nunca. O para ser más concretos, los sorteos de entradas han volado. Y es que para conseguir un ticket de acceso para ver a la Filarmónica de Viena se ha implantado un método de sorteo debido a la alta demanda que existía todos los años. Se busca así conseguir un método más justo para acceder a ellas. Los sorteos se hacen para los tres eventos que se realizan en estos días: el Preestreno, el Concierto de Nochevieja y el Concierto de Año Nuevo.

Las entradas para el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena se venden en tramos de precios distintos. Los precios van desde los 35 euros hasta los 1200 euros para el Concierto de Año Nuevo, mientras que para el Concierto de Nochevieja del día 31 de diciembre varían desde los 25 hasta los 860 euros.

Para el día del preestreno, que tiene lugar el 30, son un poco más baratas y se venden entre los 20 y los 495 euros. El programa es el mismo para los tres conciertos. Para que te hagas una idea de la demanda de entradas para el concierto de Año Nuevo de Viena, en la reventa para este año 2023 hay entradas de la máxima categoría que se han intentado vender por 5000 euros.

Si estás interesado en conseguir entradas para el Concierto de Año Nuevo del 2024 toma nota, estás a tiempo. Las fechas en las que se realizan los sorteos varían un poco cada año pero siempre tienen lugar entre enero y febrero. Durante un período aproximado de un mes, los interesados deben registrarse en la web oficial de la Filarmónica de Viena e indicar en qué boletos están interesados.

Una vez que estás dentro puedes indicar los conciertos y las categorías fácilmente, pudiendo registrarse una vez para cada concierto. El registro es válido por un año, por lo que si quieres volver a pedir entradas para el Concierto de Año Nuevo del siguiente año, debes repetir el proceso.