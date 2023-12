Encuentran sin vida al actor de la película 'Parásitos', Lee Sun Kyun, en plena investigación sobre drogas

Encuentran sin vida al actor Lee Sun Kyun. Este actor surcoreano era conocido por su papel en la película 'Parásitos', ganadora de varios Oscar. Ha aparecido sin vida dentro de un coche, mientras estaba siendo investigado por un caso de supuesto consumo de drogas, informó la agencia de noticias 'Yonhap'.

En un principio, los agentes han encontrado a Sun Kyun, en torno a las 10:30 horas (horario local) en lo que parecía un estado inconsciente en el interior de un vehículo que se encontraba en un parque en pleno centro de Seúl, la capital surcoreana. Poco antes, habían recibido el aviso de que el actor había escrito una nota de suicidio y que su coche estaba en paradero desconocido.

Lee Sun Kyun estaba siendo investigado por consumo de drogas

El suceso se ha producido justo en medio de unas investigaciones a Sun Kyun por un presunto consumo de drogas, concretamente marihuana y otras sustancias ilegales en el domicilio de una chica de alterne que trabaja en un bar de lujo del barrio de Gangnam.

De hecho, el actor había sido objeto de tres interrogatorios por parte de la Policía por este mismo motivo, y él aseguró que había sido engañado y que no sabía qué era lo que estaba tomando. El último de ellos se produjo el pasado fin de semana y llegó a durar hasta 19 horas. A pesar de ello, dio negativo en varias pruebas antidrogas, pero la noticia cogió una gran relevancia en los medios y se extendió rápidamente.

Este mismo lunes, el surcoreano había presentado una solicitud para someterse a una prueba de polígrafo, el llamado detector de mentiras, a la Agencia de Policía Metropolitana de la localidad de Incheon, responsable de las pesquisas, reafirmando que era inocente de lo que se le estaba acusando.

Asimismo, en octubre, presentó una demanda contra dos personas. Una de ellas fue contra la mencionada chica de alterne, quien lo habría chantajeado después de que saliesen a la luz las noticias sobre su presunto consumo de drogas. Los agentes arrestaron a la mujer en noviembre y ya han solicitado otra orden de detención para la otra persona.

El actor estaba en el pico de su carrera

Sun Kyun, que tenía tan solo 48 años, era un actor muy famoso en Corea del Sur ya antes del fenómeno 'Parásitos', la película de Bong Joon Ho que conquistó el mundo del cine en 2019 y que se hizo con hasta cuatro premios 'Oscar', haciendo historia al llevarse el galardón a la mejor película siendo en lengua extranjera.

El surcoreano se incorporó a la élite de la actuación a través de la pequeña pantalla con su participación en la serie 'Coffee Prince', de 2007. Otros papeles que marcaron su carrera fueron los que interpretó en 'Behind The White Tower', en 2007; 'Pasta', en 2010; y 'My Mister', en 2018.