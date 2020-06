El emocionante discurso de Rosa María Sardà tras los atentados de Cataluña en 2017

Rosa María Sardà ha muerto este jueves 11 de junio a los 78 años tras una larga lucha contra el cáncer. Siempre será recordada por ser una actriz polifacética, capaz de ejercer con la misma maestría en las comedias y los dramas. Pero también por su compromiso con la sociedad en los momentos más duros, como ocurrió tras los atentados del 17 de agosto en Cataluña.

La actriz fue la encargada de leer el discurso en la gran manifestación por las calles de Barcelona. Una marcha en la que la sociedad catalana y las autoridades de todo el país se unieron para gritar, 'No tinc por', (no tenemos miedo, en catalán).

"No tenemos miedo de denunciar estos crímenes que solo pretenden a través de la muerte y la devastación para intentar romper nuestro modelo de convivencia. (...) No conseguirán dividirnos porque no estamos solos, somos muchos millones de personas las que rechazamos la violencia y defendemos la convivencia en Manchester y en Nairobi, en París y en Bagdad, en Bruselas y en Nueva York, en Berlín y en Kabul", dijo Rosa María Sardà en su discurso.

Numerosas personalidades del mundo de la cultura y la política han expresado en las redes sociales su dolor por la muerte de Rosa María Sardà, una de nuestras grandes actrices secundarias. Sus restos mortales han sido trasladados al tanatorio de Sancho de Ávila en Barcelona.

Rosa María Sardà había ganado dos premios Goya como Mejor Actriz de Reparto, por 'Sin vergüenza' y '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?'. También fue galardonada con la Medalla de Oro de la Academia en 2010, y entre sus últimas películas se encuentran 'Ocho apellidos catalanes' o 'La Reina de España'.