Elton John vuelve a lo grande: colaboración con Britney Spears que estará disponible el 26 de agosto

Elton John y Britney Spears. Britney Spears y Elton John. Da igual en qué orden los pongas, son dos artistas legendarios que han tocado los corazones de los mayores amantes de la música. Por ello, tiene sentido que el público se vuelva loco tras el anuncio de una colaboración entre ambos genios del cuarto arte, que lanzarán el próximo viernes, 26 de agosto de 2022.

Hay unas ganas especiales de escuchar 'Hold Me Closer', un tema que fue anunciado por el cantante de 'Rocketman' y 'Sacrifice' el pasado 19 de agosto, en su cuenta de Twitter. Con un simple "26 de agosto #HoldMeCloser" y dos imágenes, una en la que salen tanto Elton como Spears de pequeños, en un collage, y otra actual, puso patas arriba al mundo de la música.

El mundo nos ha regalado colaboraciones increíbles, como las de Michael Jackson con Paul McCartney o la de Queen con David Bowie. Por ello, hay que apreciar el valor que tiene esta unión de los grandes artistas del siglo pasado, que están dando sus últimos coletazos para despedir su carrera a lo grande.

Elton John quiere poner la guinda a su leyenda

El año pasado, el legendario músico y compositor hizo pública su retirada del mundo de la música, no sin antes realizar una última gira en la que está incluida la ciudad de Barcelona, donde dará un concierto el 22 de mayo y otro el 23 de mayo.

De la misma manera, confirmó el lanzamiento de su último álbum, 'The Lockdown Sessions', en el que encontraremos colaboraciones como la de Britney Spears, y en el que ya figura el éxito de 'Cold Heart', una canción con Dua Lipa y PNAU con trozos de temas míticos del cantante.

Britney Spears, renovada y liberada

Esta canción supone la vuelta de Britney Spears que, al igual que Elton John, ha tenido un pasado complicado. La cantante de 'Oops I Did It Again' y 'Toxic' estuvo, hasta el pasado año, bajo tutela legal desde 2008, sin poder controlar su dinero ni su vida personal.

Por ello, vuelve con más ganas que nunca, de la mano del británico, para volver a emocionar a sus 23 millones de oyentes en Spotify.