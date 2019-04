El violinista más rápido del mundo interpreta todos los instrumentos de la canción 'Viva la vida' de Coldplay con su violín

David Garrett, un alemán de 36 años, es considerado el violinista más rápido del mundo, tal y como aseguran los tres Récords Guinness que posee. Sin embargo, esta no es la única destreza que ha desarrollado con su instrumento de cuerda.

Ahora Garrett sorprende a sus fans interpretando con su violín todos los instrumentos de una canción, grabándolos y superponiéndolos hasta parecer que toca toda una orquesta. Una técnica que también utiliza en sus conciertos ayudándose de un pedal que reproduce melodías pregrabadas.

Se trata del violinista del momento, con más de 100.000 seguidores en las redes sociales, es capaz de tocar 'We will rock you' de Queen, llenar un auditorio para escuchar a Guns n' roses en su violín o ganar tres veces el Récord Guinness al violinista más rápido del mundo sin fallos.