El actor Quique San Francisco ha fallecido a los 65 años en el hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde había permanecido durante más de 40 días por una neumonía bilateral.

Enrique San Francisco no ha podido superar la enfermedad y ha fallecido en el hospital. El actor arrastraba problemas de salud durante los últimos años, especialmente después del accidente de moto sufrido en el año 2020.

El anuncio de Campofrío con Quique San Francisco

El último trabajo de Enrique San Francisco fue el anuncio de Campofrío de Navidad. Una exitosa campaña publicitaria que trataba la situación en España ante la pandemia de coronavirus y agradecía el trabajo de los sanitarios.

En este anuncio de Campofrío de Navidad 2020 también aparecían otras caras reconocidas como María Galiana, Silvia Abril, James Rhodes, Juan Echanove y Raúl Gómez, además de Enrique San Francisco, uno de los protagonistas.

El exitoso anuncio iba dedicado tanto a todos aquellos que se fueron por culpa de la pandemia, como a los que siguen intentando disfrutar cada día del regalo de la vida.

Quique San Francisco, uno de los grandes actores de España caracterizado por su gran sentido del humor, bromeo al ser preguntado por la vacuna contra el coronavirus cuando esta aún no estaba aprobada: "No me pondría la vacuna. Yo creo que no. Porque creo que además a mí el COVID-19 no me va a hacer nada, se va a asustar. Es una broma, es mejor hacer cachondeo de todo esto".