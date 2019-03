El hermano de Carrie Fisher revela en un libro los secretos más íntimos de la actriz y su madre, Debbie Reynolds

Todd Fisher, hijo de Debbie Reynolds y hermano de Carrie Fisher, ha escrito un libro en el que narra la relación entre madre e hija. Bajo el nombre 'My girls: A Lifetime with Carrie and Debbie' en su versión original, Fisher describe el libro como una carta de amor y agradecimiento "a las dos mujeres más significativas y extraordinarias que conocí en mi vida".

Justo un año después de que se revelara que Carrie Fisher tenía restos de cocaína y heroína en su cuerpo, su hermano confirma los rumores de la muerte de su madre un día después de la de su hermana. "Mi madre no murió de pena por mi hermana. Debbie Reynolds se quiso ir ella misma de este mundo para comprobar personalmente que Carrie jamás estaría sola".

El autor también ha confesado que su madre protegía tanto a su hermana, que él nació simplemente para que Carrie tuviera un compañero.

Conocida en todo el mundo por su papel de la princesa Leia en la saga 'Star Wars', Fisher falleció el 27 de diciembre en Los Ángeles tras haber sufrido días antes un infarto durante un vuelo. Todos sus compañeros de rodaje quisieron hacerle un homenaje muy especial.