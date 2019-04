El FIB de Benicàssim se tiñe de violeta contra las agresiones sexistas para que la música sea la única protagonista

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) llega al sábado tras la marea Pedro Sánchez-The Killers con un cartel cargado de apuestas seguras como los incombustibles Pet Shop Boys, Los Punsetes, The Kooks, The Horrors o Belle & Sebastian.

La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al festival para asistir al concierto de The Killers provocó un gran revuelo en la zona VIP con un gran número de medios de comunicación concentrados para captar su salida desde la zona entre bastidores hasta el palco lateral situado dentro del escenario, donde disfrutó de la actuación junto a su mujer. Tras la visita del célebre 'fiber', el FIB retoma su programa musical con otro de los cabezas de cartel, el dúo británico Pet Shop Boys.

En esta edición se escucha un lema por encima de cualquier otro: "No es no". Más de 500 efectivos de bomberos, guardias civil y policía vigilan cada rincón de este festival para que la música sea la única protagonista.

Unos 100.000 fibers peregrinarán por Castellón durante el fin de semana así que la seguridad es todo un reto para los agentes. Para ello, por primera vez, la guardia civil utiliza un equipo pionero de interceptación de 'drones' que pueden causar peligro o amenaza a los asistentes.

Se inspecciona cada metro cuadrado por tierra y aire. Es uno de los macrofestivales más veteranos del panorama internacional y este año se tiñe de violeta para combatir los abusos sexitas con puntos a los que las víctimas puedan asistir.