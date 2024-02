Eduardo Noriega sufre un accidente de moto en la M-30: "Un coche me embistió por detrás y..."

Eduardo Noriega, ganador de dos Premios Goya (1998 y 2004), ha informado que "hace unos días" sufrió un accidente de moto en la M-30, cuando un automóvil "me embistió por detrás y salí despedido de la moto hacia delante". El actor cántabro, nacido en Santander el 1 de agosto de 1973, ha explicado que todo quedó en un "susto tremendo".

"Hace unos días sufrí un accidente de tráfico en la M-30 madrileña. Un coche me embistió por detrás y salí despedido de la moto hacia delante. Por suerte, aparte del susto tremendo, solo fueron policontusiones y algunos puntos. Así que aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar", explicó Eduardo Noriega en su cuenta de Instagram.

El protagonista de 'Abre los ojos', 'El lobo', 'Tesis' o 'Historias del Kronen', entre otras películas, agradeció a los Bomberos de Madrid, a la policía y al Samur su atención, a la vez que dio las gracias a los trabajadores del Hospital Universitario de La Princesa, donde fue atendido tras el accidente.

"Gracias a todos los que acudieron al lugar, @bomberosmad, @policiademadrid y #Samur, por atenderme con tanta rapidez y eficacia, y al personal de Urgencias del Hospital Universitario de La Princesa, de Trauma, Cirugía y Radiología, por su atención y profesionalidad. Gracias a todos por vuestro interés y deseos de mejora", finaliza el mensaje de Eduardo Noriega.

Algunos compañeros de profesión han mandado mensajes de ánimo a Eduardo Noriega respondiendo al post del actor cántabro. "Mucha fuerza, Edu", le ha escrito Miguel Ángel Muñoz; mientras que Paula Echevarría ha comentando: "Ay Edu ¡Qué susto! A mejorarse". Otros actores han tirado de humor negro para responder a la publicación de Noriega, como es el caso de Pablo Carbonell: "Cómo está la moto?"