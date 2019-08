El festival de música electrónica DreamBeach continúa creciendo año tras año y celebrará en 2019 su séptimo aniversario por todo lo alto.

Después de clausurar una edición en la que asistieron más de 155.00 asistentes, el DreamBeach regresa este miércoles siete de agosto, hasta el domingo 11. La playa de Villaricos en la localidad almeriense de Cuevas de Almanzora volverá a acoger a miles de personas con ganas de pasarlo bien.

La leyenda trance (actual número 4 del Top100 DJMag) Armin van Buuren, el mítico Steve Aoki, Don Diablo, Steve Angello, Paul Kalkbrenner, Loco Dice, Marco Carola, Nervo, Nina Kraviz, W&W, Congo Natty & The Rezistance, Fisher, SaSaSaS, Adam Beyer, Agoria, Coone, Knife Party, The Martinez Brothers, Charlotte de Witte, Steve Lawler, Dimension, Ran D, Matrix & Futurebound, Holy Goof, Boys Noize, DJ Gonçalo, Ghastly, Wade, el enigmático minimal techno de Boris Brejcha, Stephan Bodzin, San Feldt, Warface, Cat Dealers, Maurice West, DJ Nano, Da Tweekaz, Aftershock, Toneshifterz, Andrea Oliva, I AM HARDSTYLE o el contundente drum and bass de Technique International Sound (Drumsound & Bassline Smith junto a Tantrum Desire) entre otros, son los artistas confirmados por la organización del festival.

Además Bad Gyal, Dellafuente, Fernando Costa, Foyone, Fusa Nocta, Anier, Todo el Rato y Maka son los confirmados para el Urban Dream, un nuevo espacio que estará ubicado en la explanada del camping stage.