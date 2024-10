El director de la Filarmónica de Viena, de gira por España: "Hemos elegido Stravinsky y Shostakóvich para nuestro primer concierto"

Entramos en la sala de Auditorio de Madrid y cerca de veinte violines y violas, son afinados junto a violas, oboes y clarinetes. El sonido es ensordecedor pero también nos llama la atención que los músicos puedan acertar el ajuste exacto de sus instrumentos. Sin duda su oído y su destreza es cosa de privilegiados. Nos recibe su director, Daniele Gatti, con la sonrisa amplia y una simpatía italiana que nada se asemeja a los divos de la música clásica. "Me encanta España. He dado aquí muchos conciertos de joven. Se come fenomenal y la gente es extraordinario", nos dice mientras nos estrecha la mano fuerte y con afabilidad. La mano que lleva la batuta de la orquesta mejor del mundo.

"No sé si es la mejor del mundo", nos comenta Gatti, "pero su legado es increíble y se trabaja mucho para que todo sea perfecto". Eso sí, sólo los expertos la comparan con la de Nueva York. Gatti nos rehúye la pregunta de si tocarán la Marcha Radetsky, la famosa danza que pone en pie a medio mundo el día del nuevo año. "Hemos elegido Stravinsky y Shostakóvich para nuestro primer concierto de la temporada fuera de Austria, es así", sentencia sin dejar de sonreír.

La Filarmónica propone un programa protagonizado por dos compositores rusos claves en la música del siglo XX: Stravinski y Shostakóvich. El ballet Apollon Musagète ('Apolo, líder de las musas', inspirado en la mitología griega y la relevancia de ésta en las artes) es un concierto de cuerda suave y melódico, la contraposición a la segunda parte del concierto.

La Sinfonía núm. 10 en mi menor de Shostakóvich, su primera obra sinfónica tras un largo periodo sin cultivar el género fue estrenada en 1953 en Leningrado, nueve meses después de la muerte de Stalin, es interpretada como un reflejo de los años del dirigente en la Unión Soviética, un régimen bajo el que el propio Shostakóvich sufrió presiones y censura y que el compositor condensa en cincuenta minutos llenos de expresividad, intensidad y una amplia gama de atmósferas que hacen de esta una de sus obras más reconocidas por su contexto y relevancia social.

Llorenc Caballero, es el culpable del concierto que rememorará el 55 aniversario de Ibermúsica, la promotora que ha conseguido la llegada a España de los "austriacos". Llorenc, se muestra orgulloso -no es para menos-, pero también subraya la querencia de la orquesta por nuestro país: "Para ellos es casi un premio, por muchas cosas. Aquí hay un amplio público que entiende de música clásica, es además muy acogedor y para los músicos es uno de los países con mejor gastronomía y clima y eso lo agradecen después de las duras jornadas que viven en sus giras"

La excelencia

De pronto para el estruendo, los agudos y graves de los más de veinte instrumentos, el maestro Gatti sube al escenario y hace sonar una danza húngara que presentimos, por su alegría, pueda ser uno de esos "bises que hace vibrar al público". Antes de iniciarse el concierto nos recibe Daniel Froschauer, primer violín de la Filarmónica de Viena y miembro de la junta directiva de la Filarmónica de Viena: "Esto no es un trabajo", nos comenta, es un sueño, una misión. Es buscar la excelencia en la música. Daniel está orgulloso de ser miembros de esta mítica agrupación que no atiende ni a empresas privadas ni entes públicos. La Wiener Philharmoniker, se autogestiona. La Orquesta es artísticamente, financieramente y organizativamente autónoma, y las decisiones relativas a estos aspectos se toman de forma democrática en las asambleas en las que participan todos sus miembros. El funcionamiento del día a día es responsabilidad de un comité administrativo elegido por y entre los miembros de la orquesta.

Su historia le avala como un símbolo de Austria de la música clásica. Nacida en 1848. El compositor Gustav Mahler tomó el puesto de 1898 a 1901, y bajo su dirección la orquesta hizo giras, por primera vez, fuera de Austria. Tras la Segunda Guerra Mundial, la orquesta continuó trabajando con los principales directores de orquesta de todo el mundo, que eran invitados a participar en los Conciertos Filarmónicos. Entre ellos han estado buen número de los directores y compositores más conocidos mundialmente, como Karl Böhm, Herbert von Karajan, Carlo Maria Giulini, Leonard Bernstein, Riccardo Muti, Claudio Abbado o Valery Gergiev.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com