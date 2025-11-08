Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ROSALÍA

Rosalía rompe récords con 'Lux': el mayor debut femenino hispano y más de 20 millones de visualizaciones

En solo 24 horas, la artista catalana ha conquistado las listas globales con su nuevo álbum, que ya es un fenómeno entre la crítica y el público.

Paula Hidalgo
Publicado:

Como diría su propia canción 'Aute Couture': "¡Madre mía, Rosalía, bájale!". En apenas 24 horas, la artista catalana ha vuelto a hacer historia. Su nuevo álbum, 'Lux', se ha convertido en el mayor debut de un disco femenino de una artista hispana en la historia de Spotify, y ha disparado las cifras en todas las plataformas.

El videoclip de 'Berghain', el single principal del proyecto, supera los 20 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que 'La Perla' (una de las canciones más comentadas por su trasfondo personal) acumula 1,4 millones de reproducciones. En Spotify, 12 de las 15 canciones del disco han entrado en el Top 50 Global solo un día después de su lanzamiento.

El público la esperaba con ganas. Tres años después de 'Motomami', Rosalía ha vuelto con fuerza y se ha colocado como la tercera artista más escuchada del mundo, solo por detrás de Taylor Swift y Bad Bunny.

Crítica unánime y un álbum "maximalista"

Lanzado hace poco más de 24 horas, 'Lux' incluye 15 canciones en su versión digital y 18 en formato físico, y ha recibido elogios de medios internacionales como Rolling Stone, BBC, The Guardian o Variety. El diario británico escribió: "Una exigente y singular fusión de lo clásico y el caos que nadie más podría haber creado".

El álbum explora los límites entre lo terrenal y lo espiritual, algo que la artista plasma desde el primer tema, 'Sexo, violencia y llantas', donde se pregunta: "¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra?". Rosalía ha explicado que el disco nace del deseo de revivir a pensadoras y artistas femeninas que expresaron su fe a través del arte: "Simone Weil, Chris Kraus... Estas monjas eran poetisas increíbles, grandes artistas; Hildegard von Bingen, una auténtica polímata, ¿verdad? Era capaz de crear de tantas maneras. Hay tantas mujeres extraordinarias en la historia a las que no escuchamos lo suficiente, de las que no hablamos lo suficiente", aseguró al 'New York Times'.

La cantante ha reconocido que no esperaba un recibimiento tan abrumador. A diferencia de 'Motomami', que define como un proyecto "minimalista", 'Lux' es algo "maximalista", un trabajo de gran ambición al que ha dedicado largas horas de estudio y donde canta en 13 idiomas.

Un proyecto global

En 'Lux' suenan lenguas como el ucraniano, japonés, mandarín, inglés o catalán, aunque el castellano sigue siendo el hilo conductor. Los temas viajan entre el flamenco, la ópera, la electrónica y el pop, con títulos como 'Dios es un stalker', 'Sauvignon Blanc', 'La rumba del perdón', 'Reliquia' o 'Mio Cristo Piange Diamanti'.

Antes de su lanzamiento oficial, Rosalía presentó el álbum con una gira de 'listening parties' por países como México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Colombia, Reino Unido, Francia y España, donde cerró el recorrido en Barcelona, arropada por fans y figuras del mundo de la música y del entretenimiento.

