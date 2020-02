Cuánto dura la gala de los Oscar 2020 y la alfombra roja

Hoy domingo 9 de febrero se celebra la gala de los Oscar 2020, en la que se pondrá cara a los mejores del cine. Siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos, los Premios Oscar arrancarán con la celebración de la alfombra roja que se espera que comience sobre las diez de la noche (Los Ángeles). Este hecho, convertido en un espectáculo al más puro estilo norteamericano, estará conducido por el actor y cantante Billy Porter, el premiado periodista y presentador de talk show Tamron Hall, la supermodelo Lily Aldridge y el crítico cinematográfico Elvis Mitchell. Desde entonces y hasta las dos de la madrugada, comenzarán a desfilar por la alfombra roja que se desplegará en el teatro Dolby de Los Ángeles las mayores estrellas del cine y de la moda así como muchos personajes públicos que no quieren perderse ni un minuto de lo que pase.

No obstante, uno de los grandes problemas de la gala de los Oscar y que parece no encontrar, por el momento remedio, son las críticas a su duración. Por lo general siempre se suelen estimar que dura unas tres horas -aunque, en la práctica, siempre se van mucho más largos-. Muchos suelen argumentar que por esta razón este tipo de entregas de premios no consiguen los datos de audiencia que, en un principio, se espera, pero el problema no es la longitud. Hay galas o programas de televisión que duran incluso más y consiguen unos datos de audiencia impresionantes. La clave está en ser capaz de conseguir crear un buen relato porque, al final, montar una gala de Premios Oscar no es otra cosa que contar una historia de emociones, llantos, victorias, pero también derrotas. Muchas veces, la solución está en mantener la tensión, que el espectador tenga la sensación de que le falta algo todavía por ver o que espere que le vayan a sorprender con una actuación que no esperaba o con un momentazo o un discurso que vaya a pasar a la historia.

La entrega de los Premios Oscar arranca esta noche a las diez de la noche con la alfombra roja y todo parece indicar que no será hasta las cinco de la madrugada, como mínimo, cuando sepamos quién se alza como mejor película y mejor director en estos Oscars 2020. Para no perder detalle de todo lo que acontece es importante anotar bien los horarios ya que todo se desarrollará a lo largo de la madrugada del domingo al lunes. Por lo que una cosa está clara: Si queremos vernos la gala entera, será imprescindible trasnochar.

Por eso, el hecho de decir que una Gala de los Premios Oscar 2020 dura tres horas no es un gran drama. El problema está en que, la mayor parte de las veces, el drama es la gala en sí, que es un aburrimiento. Lo cual llama bastante la atención porque lo que mínimamente se espera de una gala en la que se entregan premios a los mejores del cine es que sepan también contarnos cómo ganan el premio. Aunque no siempre son capaces: lo mismo sucede en los Goya, cuya crítica principal es lo mucho que dura, pero si fuese de capaz de mantener la tensión durante toda la gala de los Oscar, nadie hablaría del tiempo que se alarga.

Aunque sí que es verdad que uno de los mayores inconvenientes de este tipo de galas es que todas las categorías demandan y merecen el mismo tiempo de atención y eso no siempre gusta entre los espectadores. Evidentemente, ver si Joaquin Phoenix se hace con el Oscar a mejor actor protagonista sí que causa expectación, pero ver quién lo hace en efectos especiales o mejor vestuario sin conocer (desgraciadamente) a los nominados pierda mucha fuerza y complica mucho conseguir buenos datos de audiencia. Sin embargo, todo parece apuntar que para este año 2020 la Gala de los Oscar pueda conseguir un buen dato de audiencia como ya hizo el año pasado (21 % de share) y esto se deberá a que esta 92 edición de los premios tampoco hay un presentador oficial por lo que el paso entre una entrega de premios y otra se hace mucho más ameno y este inconveniente que comentábamos se solventa mucho mejor.

De todas formas, para no perderse nada de todo lo que acontezca, podrás seguir la última hora de la gala de los Oscar y seguir los Premios Oscar 2020 en directo a través de la web de Antena 3 Noticias.