Sobre cómo vemos 'Patria' los que no somos de la cuadrilla

Euskadi sigue siendo para mí un misterio envuelto en silencio. La experiencia personal no hace regla -dirán con razón algunos- pero es lo que puedo ofrecer. En el País Vasco los círculos no se mezclan, no se conectan. Los de un valle son muy distintos a los del valle vecino. Hablamos igual de una superficie de menos de 20 kilómetros cuadrados, pero así se definen, en términos de abismos insondables. Un vasco no tiene nada que ver con otro y un valle es un universo. “El espíritu de Ermua pasó aquí y no habría pasado en un pueblo a diez kilómetros de distancia”, resume un amigo de Miguel Ángel Blanco en el documental periodístico 'El instante decisivo.

A veces pienso que el Excel lo inventó alguien a medio camino entre un vasco y un alemán. Las cosas y las personas tienen su celda, su coordenada espacio-tiempo. Tú, por ejemplo, siempre serás el nuevo, no puedes ser de la cuadrilla aunque lleves no sé sabe cuántas tardes de sábado pasadas en el txoko.

Si una de esas tardes te armas de valor y te deslizas al lado oscuro -pongamos que preguntas por ETA- la otra parte dará la callada o evasiva por respuesta. Están inmunizados desde pequeños. Es puro instinto de supervivencia. Los reyes del activismo y la reivindicación -intentad que liberalicen horarios y os permitan abrir la tienda un festivo- guardan silencio.

El libro y la serie de 'Patria' han venido para ayudarnos a entender a los que no somos de la cuadrilla qué ocurrió en Euskadi. Porque para cualquiera que no lo haya vivido, es muy difícil imaginar que dejas de hablar de un día para otro a la única amiga con la que quedas todas las semanas en San Sebastián para tomar el café y poner a parir a tu santo, que diría Elvira Lindo. Porque para cualquiera que no lo haya vivido, es muy difícil imaginar que una víctima de ETA se esté encendiendo cigarros con un mechero de Euskal Herritarrok regalado por Arnaldo Otegi semanas antes de su asesinato. Eso pasaba, ¿verdad Sara Buesa?

En una encuesta hecha hace un par de años a universitarios vascos, la mitad contestó que no sabía qué había ocurrido en el atentado de Hipercor ni quién era Miguel Ángel Blanco. Reconforta que triunfen libros, series y documentales sobre el terrorismo desde todas las perspectivas. Para que los vascos y los que no lo somos no olvidemos a ese vecino tan diferente del otro valle que bien podría haber sido cualquiera de nosotros.

