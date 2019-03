Casi el 40% de los españoles no ha visitado nunca el Museo del Prado

El 95% de los españoles piensa que el Museo del Prado es una de las grandes aportaciones de España a la cultura universal y siete de cada 10 entrevistados (71,54%) dice sentirse orgulloso de este pese a que el 37,52% no lo han visitado nunca, según un estudio realizado por Sondea con motivo del 200 centenario de la pinacoteca, presentado este martes 19 de marzo.

"Esto responde a nuestra preocupación y trabajo por llevar el museo a estar en todo lo ancho de la geografía del Estado", ha dicho el director de la institución, Miguel Falomir, en la presentación del informe. "Nos interesaba saber qué pensaban los españoles del Museo del Prado y saber qué lugar tiene en nuestra imaginario colectivo", ha indicado Falomir, quien ha asegurado sentirse orgulloso con los resultados de la encuesta realizada a 3.321 personas de entre 18 y 65 años, residentes en España, seleccionados de forma intencional y proporcional a las cuotas de población española.

En este sentido, el estudio refleja que el Museo del Prado es el más recordado para 9 de cada 10 españoles (86,51%), seguido del Reina Sofía, con un 42,62%, y el Thyssen, con un 41,54%. Además, 41,24% de los encuestados considera que el Prado es un museo español, mientras que en segundo lugar está los que piensan que es un museo internacional (37,21%) y, por último, los que piensan que es un museo madrileño (21,54%).

"Los resultados nos dejan muy satisfechos, porque es un museo que en toda la geografía española se siente como propio a pesar de estar en Madrid, lo cual es favorable", ha añadido el jefe del área de Comunicación del Museo del Prado, Carlos Chaguaceda. Así, los encuestados califican el museo como 'español' (48,47%), 'público' (40,98%) y 'universal' (40,88%); así como 'clásico' (40,21%), 'enriquecedor' 39,53% y 'maravilloso' (31,31%).

En cuanto a los hábitos de visita, el estudio revela que 6 de cada 10 españoles declara haber visitado el Museo del Prado alguna vez (62,48%), mientras que el 37,52% no lo ha hecho nunca. De las personas que han visitado alguna vez el museo, la mayoría lo ha hecho hace tres años o menos (26,59%), seguido por los que no lo visitan desde hace cuatro a nueve años (24,96%) y los que lo visitaron por última vez hace 10 años o más (17,27%).

Por otra parte, un 16% de los encuestados dice no tener interés en visitarlo próximamente, mientras que el 84% asegura que sí le gustaría. En esta línea, 4 de cada 10 personas afirma no acudir a los museos por falta de tiempo (39,96%), lejanía o mala comunicación (39,40) y precio de las entradas (38,92%). Entre otras de las razones para no visitar un museo están: la preferencia por hacer otros planes (20%), falta de interés (15%), no tener con quien ir (10,21%) o porque les aburren (7,75%).

En cuanto a las pinturas, el estudio revela que 'Las Meninas' de Velázquez es el cuadro favorito para cada 6 de 10 españoles (60,10%), seguido por 'La maja desnuda' (38,31%) y 'El 3 de mayo en Madrid o Los fusilamientos' de Goya (33,78%) y el tríptico de 'El jardín de las delicias' del Bosco (30,%). El fresco del pintor sevillano es también el cuadro que los españoles pondrían en el salón de su casa, es decir, "con el que tienen más cercanía o afinidad", según ha subrayado Chaguaceda. Asimismo, en segundo lugar, un 25,44% de los españoles pondría 'El jardín de las delicias' del Bosco y un 23% colgaría en su hogar 'Chicos en la playa' de Sorolla.