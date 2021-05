La música en directo está entre los sectores más dañados por la pandemia de la Covid-19. Desde el festival Primavera Sound de Barcelona han dejado muy alto el listón y tras haber tenido un parón durante sus ediciones 2020 y 2021, han llegado pisando fuerte con su cartel para del Primavera Sound 2022.

Más energía, más artistas y por ello un doble fin de semana en el mes de junio. El cartel, anunciado a las 11:20h de esta mañana del 25 de mayo informa de que serán 11 días ininterrumpidos de conciertos que tendrán sus jornadas principales en el Parc del Fòrum de la ciudad de Barcelona.

La primera jornada del 2 al 4 de junio se podrán ver a artistas nacionales e internacionales como The Strokes, Tyler, The Creator, C. Tangana, Jorja Smith, Bad Gyal, Duki o Paloma Mami entre otros. El segundo fin de semana el cartel lo conformarán artistas del calibre de Dua Lipa, Cuban Doll, La Zowi, Griff o Holly Humbertsone.

¿Cómo se celebrará el Primavera Sound 2022?

Desde el jueves 2 al domingo 12 de junio el Primavera Sound contará con más de 400 artistas. Como se ha explicado anteriormente, este festival tendrá lugar en el Parc del Fòrum durante dos fines de semana, y el domingo 12 se despedirá con la fiesta Brunch-On The Beach, un festín de música en directo.

Del día 5 al 8 de junio, la edición del reconocido festival repartirá más de 150 conciertos por las diferentes salas de Barcelona.

Cómo comprar entradas del Festival Primavera Sounf 2022

Las entradas para Primavera Sound 2022 Barcelona - Sant Adrià se pondrán a la venta en todas sus modalidades el mismo martes 1 de junio en DICE. Y todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 permitirán asistir a Primavera Sound 2022. En el caso de los abonos, el comprador deberá escoger entre uno de los dos fines de semana y podrá, en caso de quererlo, adquirir un abono adicional para el otro fin de semana. En el caso de las entradas de día, se podrá elegir entre uno de los seis días principales en el Parc del Fòrum, sin importar de qué fin de semana se trate. Además, a partir del 1 de junio será posible solicitar la devolución de la entrada para todos aquellos compradores que así lo deseen.