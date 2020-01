Massive Attack, The National, Lana del Rey, The Strokes e Iggy Pop son algunas de las bandas que actuarán en el festival Primavera Sound 2020, que se celebrará entre el 4 y 7 de junio en el Parque del Fórum de Barcelona y en el que también brillarán figuras nacionales como C.Tangana, Bad Gyal o Amaia.

A través de sus redes sociales y por sorpresa, Primavera Sound ha hecho público un cartel formado por más de 200 nombres, con los que el multitudinario festival celebra su 20 aniversario por todo lo alto. A partir del lunes 1 de junio, el Primavera en la Ciudad calentará el ambiente con conciertos en diferentes puntos de Barcelona de formaciones como The Jesus and Mary Chain o Metronomy. Pero el festival propiamente dicho empezará el jueves 4 de junio, con Massive Attack, Pavement, The National, Young Thug, King Princess, C.Tangana y Brittany Howard como cabezas de cartel. También actuarán este mismo día otra cincuentena de bandas, como DJ Shadow, Yo La Tengo, Cigarettes After Sex, Dinosau Jr., Bill Callahan, Kim Gordon, Bad Gyal, Honey Dijon, Einstürzende Neubauten y Aeaea.

"El cartel más panorámico, abierto e inclusivo de la historia del festival", según sus organizadores, incluye en la letra pequeña del primer día artistas míticos, como Khaled, el rey del raï argelino. En el segundo día reinarán The Strokes, Lana del Rey, Beck, Brockhampton, Bikini Kill, Kacey Musgraves y Caribou, en una jornada en la que las músicas urbanas estarán representadas por el español Young Beef y el chileno Pablo Chill-E, entre otros. El sábado, el abanico de géneros de esta edición se hará evidente con bandas como con Tyler, The Creator, Disclosure, Bauhaus, Iggy Pop, PNL, King Krule, Chromatics y Bicep, entre muchos otros, en una edición muy variada, en la que comparten cartel Maria del Mar Bonet y Bad Bunny.

Una de las novedades de este año es la incorporación de un día extra, el domingo 7 de junio, en el que Disclosure, Nina Kraviz, Amelie Lens y Black Coffee cerrarán la fiesta con un 'brunch' en la playa. En total, 211 artistas de 35 nacionalidades presentarán un muestrario de las diferentes sensibilidades musicales, en un festival que durante mucho tiempo fue la meca del 'indie' y desde hace un par de ediciones se ha abierto claramente a las músicas urbanas, la electrónica, el reguetón y otras tendencias.

El cartel de este año recupera leyendas vivas del nivel de Iggy Pop, junto a clásicos del festival, como The National, Dinosaur Jr., Yo La Tengo o los neoyorquinos The Strokes, que volverán al Fórum de Barcelona para celebrar el 20 aniversario de su disco "Is This It".