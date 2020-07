Los grandes festivales de música españoles retoman la actividad de cara a 2021

Será un verano atípico en España. El coronavirus nos ha dejado sin uno de los grandes pasatiempos de esta época en nuestro país, los festivales de música. Eventos tan reconocidos como el FIB, el Mad Cool, el Drembeach o el Arenal Sound no tendrán edición en este extraño verano de 2020.

Algunos de ellos, aunque hayan tenido que renunciar a la celebración presencial, no quieren privar a sus seguidores de su música favorita en 2020. Este es el caso del BBK, que ha optado por celebrar una edición online.

Los grandes festivales españoles ya se mueven de cara a 2021

Que se hayan cancelado las ediciones de 2020 de los grandes festivales de música españoles no es óbice para que algunos de ellos se hayan puesto ya a trabajar de cara al año que viene.

El Mad Cool Festival, por ejemplo, ha hecho oficiales ya las fechas y el 70% de su cartel en la edición de 2021. El año que viene, el festival madrileño se celebrará entre los días 7 y 10 de julio. Para él, la organización del mismo ya ha hecho oficial que contará con artistas de la talla de Red Hot Chili Peppers, The Killers, Mumford & Sons, Twenty One Pilots, Faith No More, Deftones, Pixies, Placebo, Alt-J, Royal Blood y Major Lazer.

El mismo camino ha seguido el BBK. El festival bilbaíno no sólo ha montado una edición online para este atípico verano, sino que también ha confirmado parte del cartel de artistas que actuarán en 2021. Un festival que se celebrará entre los días 8 y 10 de julio y que contará con los siguientes artistas: The Killers, Pet Shop Boys, Bad Bunny, BICEP Live, Bomba Estéreo, Caribou, FKA Twigs, Supergrass, Amorante, Cariño, Chico Blanco, El Columpio Asesino, Fontaines D.C., León Benavente, María José Llego, Meute, Moses Sumney, Omago, Slowthai, The Murder Capital, Tinariwen, Triángulo de Amor Bizarro y Xabi Bandini.

El Arenal Sound es otro de los grandes damnificados de este 2020. El festival de Burriana comunicó tras su cancelación que intentará contar en 2021 con la mayor parte de los artistas que iban a actuar en el 2020. Así las cosas, la organización ha comunicado ya que Dimitri Vegas, uno de los grandes reclamos que tenía esta edición, también formará parte del cartel que actuará el año que viene entre los días 27 de julio al 1 de agosto.

El mismo camino que estos han seguido festivales tan conocidos como el Dreambeach o el Medusa Festival. Las organizaciones de estos festivales han hecho oficial que su cartel de 2021 no cambiará con respecto a este año, salvo que haya alguna cancelación por parte de los artistas. Ambos han comunicado también sus nuevas fechas de cara al próximo año. El primero tendrá lugar entre los 4 al 8 de agosto. El segundo tendrá la misma fecha de inicio, pero acabará el día 9.

EL FIB también ha comunicado su cancelación. Aunque la organización todavía no ha hecho oficiales las fechas en las que se celebrará el festival en 2021, si ha comunicado que intentará mantener a los cabeza de cartel de este 2020.

Por último, otro de los que sigue trabajando de cara a su edición de 2021 es el Granada Sound. La organización del evento andaluz ha comunicado ya que intentará contar con gran parte del elenco que iba a actuar en su edición de 2020. Tanto es así, que ya ha confirmado que estarán presentes artistas como Leiva o el grupo Viva Suecia

Otros festivales no renuncian a su edición 2020

Pero no todas las organizaciones de los festivales veraniegos quieren resignarse a perder su edición de 2020. El Big Sound Festival, que debería haberse celebrado a finales del este mes de julio, finalmente tendrá lugar a finales de octubre, concretamente durante los días 30 y 31. El evento tendrá si finalmente puede realizarse a artistas tan conocido como Becky G, C Tangana Nick Jam, Don Patricio o Ana Mena, entre otros.