Beyoncé renace con su nuevo álbum Cowboy Carter, fruto de un episodio racista

'Act II: Cowboy Carter'. Así se llama el disco de empoderamiento y justicia que Beyoncé ha hecho público este viernes. La artista ha renacido marcando su propio estilo y mostrando su versión más country. El álbum nace de un episodio racista vivido en primera persona que la cantante ha logrado convertir en bandera contra los estereotipos.

El nuevo disco, escrito en plena pandemia, es el segundo acto de su álbum 'Renaissance', publicado en el año 2023. Con él, Beyoncé ha batido el récord como la artista con mayor número de Grammys en la historia del panorama musical tras recibir 32 galardones a lo largo de su trayectoria artística.

Ambos álbumes son parte de un proyecto para reivindicar los estilos que fueron creados por afroamericanos. La artista continúa renovándose tras cuatro décadas en los escenarios desde su primer éxito. 'Cowboy Carter' ofrece al oyente 80 minutos donde, aunque el country es el género predominante, también explora estilos como el rap o el flamenco.

Beyoncé ha incluido en su creación artística de 27 canciones las participaciones de iconos de la escena musical como Miley Cyrus, Post Malone, Willie Nelson o Dolly Parton. Además, también hay una versión de The Beatles.

Su origen, un episodio racista

Beyoncé ha expresado en su red social 'Instagram' que 'Cowboy Carter' es fruto de una situación racista que vivió hace tiempo. "Este álbum se lleva más de cinco años haciendo. Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentía bienvenida... y fue muy claro que no lo estaba", explica la cantante en el texto de sus publicaciones.

Sin embargo, la artista ha utilizado la injusta experiencia para meterse "más en la historia de la música country" y poder "estudiar nuestro rico archivo musical". "Las críticas que enfrenté cuando entré en este género me obligaron a impulsar más allá de las limitaciones que se me pusieron", expresa el texto.

El poder unificador de la música

Además, Beyoncé ha expresado la satisfacción que le causa ver "cómo la música puede unir a tantas personas alrededor del mundo" y amplificar "las voces de algunas de las personas que han dedicado gran parte de sus vidas educando nuestra historia musical".

"El acto II es el resultado de desafiarme a mi misma y de tomar mi tiempo para doblar y mezclar géneros juntos para crear este cuerpo de trabajo", ha expuesto Beyoncé para explicar la fuente de su inspiración. El resultado final, es este disco con el que espera llegar conectar con sus oyentes: "Espero puedas escuchar mi corazón y mi alma, y todo el amor y la pasión que he vertido en cada detalle y cada sonido".